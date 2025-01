Ubisoft licenzia in Europa: addio a un intero team

Ubisoft licenzierà 185 dipendenti in Europa come parte di una ristrutturazione aziendale. L'azienda chiuderà lo studio Ubisoft Leamington in Inghilterra e taglierà posti di lavoro presso gli studi di Düsseldorf, Stoccolma e Reflections.

La decisione fa parte degli sforzi di Ubisoft per ridurre i costi e garantire stabilità a lungo termine, in seguito a risultati finanziari deludenti. L'azienda sta esplorando varie opzioni strategiche per sbloccare il pieno potenziale dei suoi asset.

Ubisoft ha dichiarato: "Siamo profondamente grati per il loro contributo".

Ubisoft Leamington, precedentemente noto come FreeStyleGames e acquisito da Activision nel 2017, era specializzato nello sviluppo della serie DJ Hero. Negli ultimi anni ha lavorato come studio di supporto per titoli come Far Cry 5, Avatar e Star Wars Outlaws.

In un comunicato, Ubisoft ha dichiarato: "Siamo profondamente grati per il loro contributo e ci impegniamo a sostenerli durante questa transizione". L'azienda ha sottolineato che si tratta di "ristrutturazioni mirate" volte a dare priorità ai progetti più promettenti.

Ubisoft sta ora puntando tutto sul successo di Assassin's Creed Shadows per risollevare le proprie finanze. Il gioco, rimandato più volte per garantirne un'ottima qualità al lancio (qui potete trovare il nostro recente provato), rappresenta una scommessa importante per l'azienda francese in vista della chiusura dell'anno fiscale.

Nonostante le difficoltà, Ubisoft rimane uno dei maggiori creatori, e publisher, di videogiochi al mondo. La ristrutturazione in corso mira a rendere l'azienda più agile e competitiva in un mercato sempre più agguerrito, anche se è oramai, tristemente noto che sia aperta a un'acquisizione.