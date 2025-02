Marvel Rivals, licenziati il director e tutto il suo team (inspiegabile)

Il team di sviluppo di Marvel Rivals, il popolare hero shooter di NetEase Games, è stato licenziato nonostante l'enorme successo del gioco. Thaddeus Sasser, game director presso NetEase, ha annunciato su LinkedIn che il suo team è stato allontanato dallo studio, a soli due mesi dal lancio del titolo.

La notizia evidenzia l'instabilità dell'industria dei videogiochi, dove anche progetti di successo non garantiscono la sicurezza lavorativa. Marvel Rivals, lanciato da pochi mesi sul mercato, sta riscuotendo un notevole successo tra i giocatori, motivo per il quale questa notizia ha lasciato tutti a bocca aperta.

"Questa è un'industria così strana", ha commentato Sasser su LinkedIn.

Il game director ha descritto il lavoro del suo team come una sorta di "reparto R&D", focalizzato sullo sviluppo di nuove meccaniche di gioco e design dei livelli. Sasser e i suoi colleghi avevano lavorato sul progetto Marvel Rivals fin dal gennaio 2023, offrendo "guida, strategia e direzione di design nel corso degli ultimi due anni".

Sebbene Sasser non abbia specificato se fosse incluso nei licenziamenti, ha rapidamente cambiato focus per aiutare i dipendenti colpiti a trovare nuove opportunità lavorative, menzionando in particolare Garry McGee, il level designer del team.

Il gruppo di Sasser era specializzato in game e level design nell'area di Seattle, lavorando specificamente su Marvel Rivals. Questa decisione di NetEase Games solleva molteplici interrogativi sulla stabilità dell'industria videoludica, dove anche progetti di successo possono portare a tagli del personale imprevisti e del tutto inspiegabili.