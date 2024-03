Earth-2, ecco cos'è il nuovo progetto pazzesco di una Terra digitale

Nvidia ha dato vita a un gemello digitale del clima terrestre come metodo per migliorare sia le previsioni meteorologiche che la predizione di come i sistemi cambieranno nel corso del prossimo secolo.

Denominato Earth-2, questo nuovo modello combina dati provenienti dall'industria della tecnologia climatica con l'intelligenza artificiale per alimentare nuove emulazioni di come funziona il clima e come potrebbe adattarsi a scenari diversi. Mentre i gemelli digitali del clima terrestre esistono già, Nvidia afferma che questa soluzione basata su cloud funziona su GPU e non su CPU e può fornire modelli predittivi in ​​secondi anziché ore.

Tali previsioni sono anche renderizzate in alta definizione e possono coprire un'area anche di un solo chilometro quadrato, mostrando la copertura nuvolosa, la velocità del vento o persino il percorso di un tifone in arrivo.

Come funziona Earth-2?

Earth-2 può essere utilizzato da meteorologi, ricercatori e altri esperti per fare previsioni sul clima e sul suo cambiamento, per visualizzare il tempo con maggiore precisione. È costruito su un nuovo modello AI generativo di Nvidia chiamato CorrDiff che utilizza tecniche di modellizzazione della diffusione, simili a quelle nei modelli di testo-3D o di testo-immagine come MidJourney o Luma Genie, per generare immagini ad alta risoluzione rispetto ai modelli attuali.

Nvidia afferma che le immagini hanno una risoluzione 12,5 volte superiore rispetto ai modelli precedenti, può eseguire modelli 1.000 volte più velocemente ed è 3.000 volte più efficiente dal punto di vista energetico grazie all'esecuzione su GPU.

L'azienda sostiene che la loro tecnica corregge molte delle inaccurate previsioni precedenti causate da una risoluzione grossolana e può riempire le informazioni mancanti utilizzando dati sintetici e modellazione predittiva, per aiutare nella rapida presa di decisioni critiche.

Come verrà utilizzato Earth-2?

Earth-2 è stato creato per una serie di casi d'uso, ma principalmente per essere collegato ai miliardi di dollari di dati proprietari posseduti da aziende sul cambiamento climatico, governi e giganti della previsione del meteo.

"Per affrontare efficacemente le sfide attuali e future legate al clima e al meteo, è ora più critico che mai incorporare dati e approfondimenti meteo reali, affidabili e su scala globale in ambienti di gemelli digitali per analizzare, pianificare e simulare meglio gli impatti del clima", ha dichiarato Sheri Bachstein, CEO di The Weather Company. "Abbiamo lavorato con NVIDIA per anni sull'accelerazione GPU di GRAF, i nostri sistemi di modellizzazione del tempo proprietari, e prevediamo di adottare le API di Earth-2 per creare simulazioni ad alta risoluzione ed energeticamente efficienti a un costo inferiore".

Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia, afferma che Earth-2 aiuterà gli esseri umani a prepararsi meglio e ispirerà azioni per moderare il clima estremo causato dai cambiamenti climatici.

"Le catastrofi climatiche sono ora normali: siccità storiche, uragani catastrofici e inondazioni generazionali appaiono nelle notizie con una frequenza allarmante", ha detto.

Al di fuori delle semplici previsioni, Taiwan vuole usarlo per prevedere il percorso dei tifoni e l'impatto che potrebbero avere sulla catena di approvvigionamento globale.

"Taiwan è un componente critico della catena di approvvigionamento globale, e l'analisi del rischio di inondazione e la preparazione all'evacuazione sono fondamentali per il nostro mandato", ha dichiarato Chia-Ping Cheng, amministratore di CWA.

Più di 130 tifoni hanno colpito l'isola dal 2000 e si spera che Earth-2 aiuti gli ufficiali a mitigare il rischio di eventi futuri capendo dove e quando potrebbero colpire.