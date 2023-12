Ecco uno monitor OLED che passa da 4K/240Hz a 1080p/480Hz premendo un tasto

LG Electronics ha svelato svela la serie di monitor gaming UltraGear OLED 2024, che offre una vasta gamma di opzioni per gli appassionati di videogiochi. In particolare, il modello 32GS95UE si distingue per essere il primo monitor gaming con la funzione Dual-Hz, che permette transizioni immediate tra 4K/240Hz e 1080p/480Hz mediante un semplice click. Il nuovo modello sarà mostrato al CES 2024, e ci aspettiamo che costi una cifra piuttosto alta; di certo non finirà tra i migliori monitor gaming economici.

La funzione Dual-Hz del 32GS95UE permette di adattare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento in tempo reale. Rende quindi possibile ottimizzare le impostazioni per i giochi più intensi, selezionando la modalità FHD 480Hz, o per quelli più orientati alla trama, preferendo la modalità 4K 240Hz. La rapida risposta di 0,03 ms (GtG) e la tecnologia OLED garantiscono un'immagine nitida e dinamica, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco.

Il design senza cornici su 4 lati del 32GS95UE offre un'immersione totale, eliminando distrazioni visive durante il gioco. L'audio non è da meno, con la tecnologia Pixel Sound e un sistema audio frontale che crea uno scenario sonoro tridimensionale. Secondo LG la qualità audio è abbastanza buona da fare a meno di altoparlanti esterni, liberando così spazio sulla scrivania.

La serie UltraGear OLED 2024 comprende anche modelli da 34” e 39” con schermi curvi ultra-wide, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente. I display OLED curvi da 800R, il formato cinematografico 21:9 e la risoluzione UltraWide Quad HD garantiscono un'immersione completa nel mondo del gioco. Il design Unity Hexagonal, il supporto regolabile a "L" e la gestione efficiente dei cavi contribuiscono all'aspetto futuristico e all'ergonomia dei monitor.

La serie si completa con modelli da 45” e 27”, entrambi certificati VESA DisplayHDR™ True Black 400, offrendo schermi ad alta luminosità e dettagli nitidi anche in ambienti di gioco bui. Il 45GS96QB da 45” vanta un display OLED curvo UltraWide QHD e altoparlanti integrati, mentre il 27GS95QE da 27” offre prestazioni di alto livello in uno spazio più contenuto.

Noi di Tom’s Hardware saremo a Las Vegas in occasione del CES 2024, e non perderemo l’occasione per vedere da vicino il nuovo monitor LG e capire meglio come funziona.