Efficienti, silenziosi e potenti: ecco la nuova linea di dissipatori Fractal Celsius+

Si chiama Celsius+ ed è la nuova linea di dissipatori targata Fractal Design, il famoso marchio svedese che tanto si è fatto apprezzare dagli utenti per la qualità dei propri prodotti, dai case fino alle ventole.

La nuova linea di dissipatori rientra nella categoria AIO (All in one) e vantano come da tradizione una particolare attenzione al design. Iniziando dalla pompa, le novità non sono solo di natura estetica: oltre a un anello ARGB che spicca accanto alla scritta Fractal, il blocco è stato completamente riprogettato per una migliore efficienza. È stata poi aggiunta una serie di porte PWM sul radiatore e un hub ARGB, così da facilitare il cable management.

Fractal ha pensato bene di rendere la serie Celsius+ facile da installare all’interno dei vostri PC. L’attenzione progettuale rivolta al cablaggio la si nota grazie ad un cavo sleeve in gomma a bassa permeabilità, che include tutti i cavi delle ventole e del radiatore, per collegare facilmente il tutto. Un altro cavo separato è invece quello dedicato alla connessione ARBG.

Libera scelta all’utente per la gestione delle performance, la serie Celsius+ proprio come altri modelli prodotti da Fractal vi permetterà di scegliere un profilo auto, oppure PWM, quest’ultimo vi permetterà di creare profili personalizzati così da massimizzare le performance.

La famiglia Celsius+ è disponibile in due versioni. La prima è la serie Prisma, disponibile nelle varianti da 240 mm, 280 mm e 360 mm e con ventole preinstallate della serie Prisma ARGB, capaci di generare una pressione statica di 2,38mm H2O che vi permetterà inoltre di avere una maggiore flessibilità con i vostri effetti.

La serie Dynamic è invece disponibile con ventole preinstallate della serie Dynamic X2, che generano una pressione statica di 1,95mm H2O. Anche per questa ultima serie la disponibilità vanta modelli da 240 mm, 280 mm e 360 mm.

Il blocco della pompa protagonista del design è inoltre realizzato in vetro e gli effetti RGB sono disponibili sui principali software tra cui; ASUS AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma e ASRock Polychrome support.

Parlando di prezzi, si va dai 140 ai 215 euro a seconda del modello scelto: si parte dal Celsius+ S24 Dynamic, passando poi per l’S24 Prima e l’S28 Dynamic (160 euro). A seguire troviamo i modelli S28 Prima e S36 Dynamic al prezzo di 185 euro, mentre la versione più costosa del nuovo Celsius+ è l’S36 Prisma.