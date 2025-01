La nuova Elegoo Saturn 4 Ultra è davvero incredibile

Elegoo ha annunciato su X il lancio della Saturn 4 Ultra 16K, la sua nuova stampante 3D a resina in arrivo in questi primi mesi del 2025. Tra le caratteristiche spicca ovviamente la risoluzione di stampa 16K, che promette dettagli ancora più definiti nelle vostre stampe, ma non è l'unica novità degna di nota.

La stampante è disponibile in preordine direttamente dal sito di Elegoo a 499 euro, un bello sconto rispetto ai 623 euro previsti dal listino. Le spedizioni dovrebbero partire il prossimo 28 febbraio, quindi tra circa un mese.

La Saturn 4 Ultra 16K integra un contenitore per la resina riscaldato, che la mantiene a 30°C, così da ridurre gli errori durante la stampa e migliorare il risultato finale. C'è poi una telecamera IA che monitora la stampante in tempo reale, così da segnalare eventuali deformazioni o distacchi dalla piastra; è una soluzione che abbiamo già visto implementata in altri modelli, anche FDM (a filamento), bisognerà provarla sul campo per capire quanto è realmente efficace.

La telecamera integra anche una luce ed è in grado di registrare video timelapse, che possono poi essere caricati facilmente sui social, o semplicemente salvati in locale. Tra le altre funzionalità c'è poi il livellamento automatico del piatto, molto comodo per stampare senza errori, specialmente per i principianti.

La stampante può essere controllata tramite il pannello touch posto sulla parte frontale, oppure in remoto, grazie al Wi-Fi integrato. Le dimensioni sono pari a 327,4 × 329,2 × 548 mm per un peso di 16,1 kg, mentre il volume di stampa è di 211,68 × 118,37 × 220 mm, leggermente più piccolo rispetto a quello della Saturn Ultra con schermo 12K, che arriva a 218,88 × 122,88 × 220 mm ma offre meno dettaglio, avendo una risoluzione inferiore.