DeepCool Assassin 4S, nuovo dissipatore ad aria sotto i 100 euro

DeepCool ha svelato il nuovo Assassin 4S, dissipatore ad aria dal design semplice e raffinato, che va ad espandere l’offerta della gamma Assassin. Il design è a doppia torre con ventola da 140mm al centro, per assicurare la massima compatibilità con qualsiasi modulo RAM.

La ventola ha un cuscinetto fluidodinamico per la massima silenziosità, mentre le sette heatpipe assicurano un trasferimento del calore efficiente dal processore alle torri del dissipatore. Il nuovo DeepCool Assassin 4S offre anche due modalità operative, silenziosa e performance: basta far scorrere l’apposito interruttore per passare da una modalità che predilige la silenziosità, con una rumorosità che non supera i 22,6 dB(A), a una che da priorità alle prestazioni, con una rumorosità massima di 29,3 dB(A).

Compatibilità Intel LGA 1700 / 1200 / 115x / 20xx

AMD AM5 / AM4 Dimensioni 116 x 147 x 164 mm (L x W x H) Peso 1380 grammi Dimensioni ventola 140 x 25 mm Velocità ventola 500 - 1800 RPM Flusso d'aria 48,55 CFM (modalità silenziosa)

61,25 CFM (modalità performance)

Il design dell’Assassin 4S non è progettato solamente per essere appagante a livello estetico, ma anche per la sua funzionalità: canalizza e ottimizza il flusso d’aria verso le torri, massimizzando le prestazioni di raffreddamento. Inoltre, il dissipatore è coperto da 6 anni di garanzia, segno di grande affidabilità e durata nel tempo.

Nessun problema per quel che riguarda la compatibilità: il nuovo DeepCool Assassin 4S può essere installato su socket Intel LGA 1700 / 1200 / 115x / 20xx e AMD AM5 e AM4, per la totale compatibilità con i PC moderni. Il sistema di montaggio è molto semplice, premettendo anche ai novizi di assemblare la propria configurazione senza fatica; la pasta termica è pre-applicata, un altro elemento che aiuta i meno esperti nelle fasi di assemblaggio.

DeepCool Assassin 4S è disponibile da oggi in due colorazioni, bianca e nera, al prezzo di 95 euro.