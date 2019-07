EPYC 7702P appare nel database di SiSoftware e sembra promettere bene

Il processore a 64 core e 128 thread EPYC 7702P appare nel database di SiSoftware con prestazioni di tutto rispetto.

AMD è pronta a presentare nel corso del trimestre i nuovi processori per server EPYC di seconda generazione. La gamma si estenderà fino ai 64 core e tra i processori con un così alto numero di core in arrivo c’è il modello EPYC 7702P.

Nell’attesa di vederlo in azione nel mondo reale, il nuovo processore di AMD è approdato nel database di SiSoftware, dove ha raggiunto un punteggio doppio rispetto al processore di punta della scorsa generazione, l’EPYC 7601, e anche il primo posto in Official Live Ranker, scavalcando i processori Xeon di Intel.

Il nuovo chip EPYC Rome è basato sull’architettura Zen 2 e il processo produttivo a 7 nanometri di TSMC, proprio come la nuova serie Ryzen 3000. Il suffisso “P” del 7702 sta ad indicare che questo processore si rivolge al mercato delle workstation a singolo socket. Dovrebbe tuttavia arrivare anche un modello analogo per sistemi dual-socket.

In base a quanto si legge sul database il 7702P è dotato di un clock di base da 1,47 GHz e un boost clock di 3,35 GHz. Le frequenze operative inferiori sarebbero dovute al numero di core e thread raddoppiati. Nonostante il doppio dei core e dei thread dell’EPYC 7601, il 7702P dovrebbe avere un TDP di 200 watt, soli 20 watt in più rispetto al modello di punta precedente. Un risultato ragguardevole.

Le altre specifiche di EPYC 7702P includono 32 MB di cache L2, 256 MB di L3 cache, supporto a otto canali di memoria e 128 linee PCI Express 4.0. AMD non ha ancora annunciato quando lancerà effettivamente gli EPYC di seconda generazione, ma il fatto che l’azienda abbia messo un’opzione di notifica sul proprio sito sembra che l’arrivo non sia poi così lontano.

Anche sul fronte dei prezzi non abbiamo notizie ufficiali, ma il rivenditore belga 2Compute ha precedentemente elencato i presunti prezzi per l’intera linea di EPYC Rome. Il prezzo per il 7702P dovrebbe essere pari a 4.932,34 dollari, molto interessante per un chip di questo calibro.