Ergonomia, funzionalità ed estetica: le sedie e le scrivanie d’ufficio by Techly

TECHly propone la propria linea di sedie e scrivanie d’ufficio rispettando i principi dell’ergonomia e unendo funzionalità ed estetica.

TECHly, sempre pronta a porsi al servizio dell’utente evolvendo il suo concetto di benessere, propone la propria linea di sedie e scrivanie d’ufficio rispettando i principi dell’ergonomia e unendo, al contempo, la funzionalità tipica di questi prodotti all’estetica. Il design garantisce sicurezza e resistenza e permette l’inserimento in qualsiasi stile d’arredo.

La sedia per ufficio deve presentare tre caratteristiche fondamentali: il sedile girevole, lo schienale ben saldo e una base stabile ma allo stesso tempo regolabile: requisiti propri dei tre modelli proposti da Techly: ICA-CT MC020, ICA-CT MC021 e ICA-CT MC023.

Sono delle eleganti sedie nere con braccioli in 3D dotate di schienale e poggiatesta regolabili in altezza, realizzate in maglia di tessuto di alta qualità molto sicure e resistenti. Le basi sono cromate e provviste di ruote piroettanti in PU e la seduta è in tessuto di color nero.

Questi modelli di sedie si distinguono tra di loro per le dimensioni: ICA-CT MC021 è larga 66 cm, profonda 64 cm e con un’altezza regolabile da 113 a 123 cm, ICA-CT MC023 è larga 67,5 cm, profonda 69,5 cm e con un’altezza regolabile da 109 cm a 117,5 cm, ICA-CT MC020 invece, è la più grande con una larghezza di 70 cm, una profondità di 69,5 cm e con un’altezza regolabile da 120,5 a 128 cm. Quest’ultima, inoltre presenta un meccanismo di blocco a qualsiasi posizione.

Oltre alle sedute anche la scrivania d’ufficio ha necessariamente un ruolo chiave nella creazione dell’immagine che vogliamo dare alla nostra attività, e per questo deve essere funzionale e allo stesso tempo ad alto impatto estetico. Sempre di più oggi il lavoro non si ferma in ufficio, ma entra in casa. L’home office può essere un vero e proprio studio o semplicemente un angolo in soggiorno o in camera, dedicato al lavoro oppure agli hobbies. Ecco che le scrivanie diventano elementi d’arredo indispensabili.

Le robuste scrivanie dal design moderno ed essenziale proposte da Techly sono: ICA-TB 3581, ICA-TB 3533W, ICA-TB 3533O e ICA-TB 3545W.

La scrivania per computer compatta ICA-TB 3581 di color legno chiaro con profili bianchi, presenta una linea pulita ed essenziale. Costituita da

robusti pannelli di fibra di legno a media densità (MDF), grazie alle sue dimensioni contenute (1000 X 550 X 815 mm) è ideale per ottimizzare lo

spazio mantenendo la postazione PC a portata di mano. Provvista di un cassetto e dotata di un ampio vano portaoggetti sotto al ripiano principale, ha un’ulteriore ripiano di lunghezza 1000 mm che può essere utilizzato come mensola d’appoggio per i libri. Sul lato destro vi è anche un comodo gancio porta zaino.

Un altro modello proposto da Techly è ICA-TB 3545W, robusta scrivania dal design moderno. Costruita in massicci pannelli di fibra di legno a media densità (MDF) e profili metallici, il tavolo è di colore bianco e presenta un’ampia area di lavoro larga 1200 mm e profonda 600 mm.

Techly, inoltre, propone la nuova gamma di scrivanie: ICATB 3533O e ICA-TB 3533W. Anch’esse costruite in robusti pannelli di fibra di legno a media densità (MDF) e profili metallici, si contraddistinguono per la loro linea attuale che permette loro di adattarsi a qualsiasi luogo sia professionale che casalingo. Caratterizzate da una cassettiera a 3 cassetti posizionabile sul lato destro o sinistro del tavolo, sono larghe 1400 mm, profonde 600 mm e alte 760 mm. I due modelli si differenziano dal colore: ICA-TB 3533O è bianca lucida, mentre ICA-TB 3533W è caratterizzata da una finitura quercia/bianca.

Facilissime da assemblare, le sedie e scrivanie di Techly, diventano la soluzione ideale per arredare in modo pratico e professionale il proprio ambiente di lavoro.