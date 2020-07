Estetica al top e massima funzionalità per i nuovi case iTek Taurus

Presentiamo oggi ben cinque nuovi chassis per solleticare la curiosità dei nostri fan con proposte all’avanguardia ed estetica accattivante. Tre le soluzioni middle tower: THE ROCK, SHAKE, FROOME e due le Midi: EPSYLON 2.0 e QBO 8 EVO. Osserviamoli nel dettaglio, partendo dal THE ROCK. È una soluzione estremamente versatile e funzionale. Il frontale misto ABS e mesh unisce un’estetica intrigante ad un ottimo air flow, offre la possibilità di montare tutte le componenti di ultima generazione come VGA da 360mm, dissipatori alti fino a 160mm, e diverse opzioni per il raffreddamento a liquido. Include una ventola ARGB ARYA 2.0 sul retro collegata al nuovo controller in grado di gestire fino a 6 ventole o strisce ARGB. L’ottimo cable management da 21mm e la struttura solida e spaziosa garantiscono un assemblaggio comodo ed ordinato.

Il case SHAKE, invece, si presenta in due varianti, con frontale trasparente in acrilico oppure in ABS traforato (SHAKE MESH) per chi è alla ricerca di un airflow al top. Nella parte anteriore troviamo ben 3 ventole da 12cm della serie ARYA2.0 con illuminazione addressable ARGB accompagnate da una terza posteriore, tutte collegate al comodo controller interno. Gli straordinari effetti di illuminazione possono essere gestiti tramite software della scheda madre, tasti sul controller, tasto reset del case oppure tramite il telecomando in dotazione con tecnologia a radiofrequenza. La struttura permette di ospitare il meglio dell’hardware sul mercato, liquid cooling fino a 280mm, dissipatori alti fino a 160mm, schede video di ultima generazione e diverse ventole aggiuntive.

FROOME, il case che unisce armonia estetica a performance di altissimo livello. Questo grazie alla struttura molto solida, 0,7mm di spessore, e generosa negli spazi, in grado di permettere un comodissimo cable management da ben 29mm. Consente la possibilità di montare schede video lunghe 380mm, dissipatori alti 165mm, raffreddamenti a liquido fino a 280mm e fino a 8 ventole di diverse misure. Quattro le troviamo già incluse, rigorosamente ARGB della serie ARYA2.0, e tra queste, 3 si trovano sul frontale in mesh per offrire un ricircolo dell’aria davvero ottimale. L’intero sistema ARGB è collegabile alla scheda madre permettendo all’utente di gestire l’illuminazione tramite software, telecomando oppure tasti sul controller stesso. La parete laterale è in vetro temperato ad impreziosire tutto l’hardware al suo interno!

Sveliamo ora la particolarità di questi cabinet, ossia la dotazione delle nuove ventole iTek Taurus: Si tratta di tre modelli: ARYA2.0, T-RING ADV e T-RING ADV 20cm. Queste ventole, a differenza delle precedenti, hanno un nuovo connettore universale da 3pin, 5V, collegabile alla maggior parte degli HUB ARGB in commercio nonché a quasi tutte le motherboard. Come per le ventole, abbiamo reso molto più versatile anche il controller permettendo di ospitare fino a 6 ventole/strisce ARGB con l’attacco di cui sopra, 3pin, 5V, grazie anche al telecomando in dotazione con tecnologia a radio frequenza (e non infrarossi) che garantisce un’ottima qualità di segnale.

Passando ai modelli micro ATX, ecco EPSYLON 2.0, naturale evoluzione del case omonimo. Il frontale “mesh” con 3 ventole ARYA 2.0 in dotazione, la gabbia che copre l’alimentatore e la parte superiore – con filtro anti polvere magnetico – in grado di ospitare 2 ventole opzionali, assicurano un eccellente air flow al sistema. Le ventole, a forma ottagonale e rigorosamente ARGB, sono collegate ad un HUB compatibile con i software delle motherboard, ma, in assenza, è possibile comunque gestire lo straordinario effetto di luci tramite telecomando. Ottimo il cable management da 28mm, la possibilità di installare dissipatori ad aria e a liquido e la parete laterale in vetro temperato per ammirare il cuore del proprio sistema. È un cabinet dalle straordinarie potenzialità.

iTek QBO 8 EVO è un case unico nel suo genere. La forma a “cubo” lo rende molto versatile per svariate situazioni ed applicazioni. È dotato di 3 pareti trasparenti in acrilico pensate per mostrare quanta potenza può entrare in uno spazio ridotto. Il frontale “mesh” ospita una ventola ARGB T-RING da 200mm e nel retro ne troviamo una, sempre ARGB da 120mm, entrambe gestite dal comodo controller con telecomando a radio frequenza. Se non bastasse, è anche possibile installare un raffreddamento a liquido con radiatore fino a 240mm grazie all’apposito bracket in dotazione. Nella parte inferiore è presente un filtro antipolvere removibile e lavabile. Abbiamo la possibilità di installare VGA lunghe fino a 300mm e dissipatori alti fino a 170mm, questo grazie al posizionamento orizzontale della motherboard. Infine, questo cabinet è dotato di 3 porte USB di cui una da 3.0 e un comodissimo card reader per TF ed SD.

Sono tante quindi le novità già disponibili acquistabili online e presso i negozi dei nostri partner ufficiali, ma non ci siamo fermati qui e abbiamo colto l’occasione per ampliare anche la nostra gamma “SOHO” introducendo altri due chassis al presente lancio.

EXENT 3M, un case elegante e funzionale al tempo stesso, dalla struttura di ottima qualità, consigliato per sistemi Office & Professional di fascia medio alta. Particolari da non trascurare: l’alimentatore e gli slot da 3.5” sono posizionati in basso e riparati da un box in grado di contenere il calore prodotto e rendere più comodo e ordinato l’assemblaggio. I tasti e le porte USB sono posizionati nella parte superiore per un accesso più comodo e una bellissima resa estetica del frontale.

SYLENT 05, un cabinet raffinato, spazioso ma soprattutto estremamente silenzioso. È adatto ad ospitare le componenti hardware di ultima generazione come ad esempio schede video lunghe 375mm o dissipatori alti 163mm. Tre ventole, estremamente silenziose, in dotazione ottimizzano il flusso d’aria interno e il materiale isolante e fonoassorbente applicato nelle paratie (laterali, frontale e superiore) lo rendono perfetto per la realizzazione di un sistema a bassissima rumorosità.

I prezzi suggeriti al pubblico:

ITGCTRK40 |Case THE ROCK |44,90€

ITGCASHKP38 | Case SHAKE | 72,90€

ITGCASHKM38 | Case SHAKE Mesh | 72,90€

ITGCAFR43 | Case FROOME | 85,90€

ITGCAEP072 | Case EPSYLON 2.0 | 56,90€

ITGCAQBO30E | Case QBO 8 EVO | 54,90€

ITOC3MEX | Case EXENT 3M | 33,90€

ITGCSY05 | Case SYLENT 05 | 44,90€

Per maggiori informazioni, consultate il sito di iTek.