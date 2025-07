Se avete bisogno di potenziare la copertura WiFi della vostra abitazione, oggi su Amazon trovate un’occasione davvero interessante: il TP-Link RE500XD è disponibile a soli 42,99€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo consigliato di 59,99€. Si tratta del minimo storico per questo dispositivo, un elemento che lo rende particolarmente appetibile per chi desidera una connessione più stabile e performante senza dover investire in un nuovo impianto di rete.

TP-Link RE500XD, chi dovrebbe acquistarlo?

TP-Link RE500XD è un ripetitore WiFi 6 con tecnologia dual band AX1500, in grado di offrire fino a 1201 Mbps sulla banda da 5 GHz e 300 Mbps su quella da 2,4 GHz. Ciò significa maggiore velocità, più capacità di gestione dispositivi connessi e minore latenza, perfetto per streaming, smart working e gaming online.

Una delle funzionalità più utili è lo Smart Roaming, che vi permette di spostarvi liberamente da una stanza all'altra mantenendo sempre il miglior segnale disponibile, senza disconnessioni. La presenza di una porta Gigabit Ethernet consente inoltre di collegare direttamente smart TV, console o PC per ottenere prestazioni massime anche in modalità cablata.

Il dispositivo supporta anche la tecnologia EasyMesh, permettendo di estendere la rete in modo intelligente con altri router compatibili e creare così una copertura uniforme in tutta la casa. La configurazione è semplicissima: potete utilizzare il tasto WPS per un accoppiamento rapido oppure affidarvi all'app TP-Link Tether, intuitiva e alla portata di tutti.

Il design compatto del TP-Link RE500XD si adatta sia all'installazione su scrivania sia a parete, offrendo flessibilità e adattabilità a ogni tipo di ambiente. A meno di 43€, è senza dubbio uno dei migliori ripetitori WiFi disponibili sul mercato. Se volete migliorare la copertura WiFi domestica con un dispositivo di nuova generazione e facile da usare, questa è la proposta perfetta per voi.

Vedi offerta su Amazon