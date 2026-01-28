Microsoft porta l'intelligenza artificiale generativa direttamente nei fogli di calcolo con una novità che promette di rivoluzionare il modo in cui professionisti e utenti domestici lavorano con i dati. Agent Mode in Excel, l'assistente AI integrato in Microsoft 365 Copilot, ha raggiunto la disponibilità generale per Windows e macOS, dopo mesi di test in versione web e anteprima pubblica. Si tratta di un'evoluzione significativa nell'automazione dei processi di lavoro, capace di eseguire operazioni complesse multi-step attraverso semplici comandi in linguaggio naturale.

La caratteristica distintiva di Agent Mode è l'applicazione diretta delle modifiche al documento, eliminando il tradizionale flusso copia-incolla che caratterizza molti assistenti AI. L'utente può conversare con lo strumento descrivendo ciò che desidera ottenere, e il sistema interviene autonomamente sul foglio di calcolo, creando formule, tabelle pivot, grafici e interi workbook da zero. La funzionalità è ora potenziata dall'integrazione della ricerca web, permettendo all'AI di attingere a informazioni aggiornate in tempo reale per arricchire analisi e contenuti.

Dal punto di vista delle capacità tecniche, Agent Mode copre cinque macro-aree di intervento. La creazione di workbook da zero sfrutta sia i dati esistenti che risultati di ricerca web per generare contenuti contestualizzati. La modellazione di scenari consente analisi what-if su ricavi, budget e previsioni con assunzioni regolabili dinamicamente. L'analisi dei dati gestisce grandi dataset identificando anomalie e tendenze attraverso formule automatizzate.

Particolarmente rilevante per chi lavora quotidianamente con fogli di calcolo complessi è la generazione e correzione di formule. Agent Mode non solo ripara formule danneggiate, ma crea espressioni dinamiche che collegano dati distribuiti in diverse parti del workbook, fornendo spiegazioni dettagliate per calcoli complessi. La visualizzazione dei dati completa il quadro, generando tabelle pivot, grafici e dashboard attraverso conversazioni naturali, con artefatti nativi di Excel che si ricalcolano automaticamente al variare dei dati sottostanti.

Una novità significativa introdotta nella versione generale è la possibilità di selezionare il modello linguistico da utilizzare. Microsoft offre due opzioni: GPT-5.2 di OpenAI e Claude Opus 4.5 di Anthropic. L'impostazione predefinita lascia a Copilot la scelta del modello più appropriato per ciascun compito, ma gli utenti esperti possono forzare l'uso di un motore specifico se ritengono che sia più adatto alle loro esigenze.

Per accedere ad Agent Mode in Excel è necessario disporre di una delle seguenti licenze: Microsoft 365 Personal, Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Premium o una licenza commerciale Microsoft 365 Copilot. La funzionalità è integrata direttamente nell'interfaccia di Copilot in Excel, riducendo al minimo la curva di apprendimento per chi già utilizza l'assistente AI di Microsoft.

Dopo il periodo di anteprima pubblica iniziato a settembre, Microsoft ha raccolto feedback dagli utenti per perfezionare l'esperienza. L'estensione della disponibilità dalle piattaforme web a Windows e macOS rappresenta il risultato di questo processo iterativo. Vale la pena notare che Agent Mode non è attualmente disponibile nell'Unione Europea e nel Regno Unito.