L'LG OLED evo AI C5 da 48 pollici rappresenta l'eccellenza nel mondo delle Smart TV 4K. Dotata del potente processore α9 Gen8, questa televisione OLED offre neri perfetti, colori accurati al 100% e una luminosità potenziata. Disponibile su Amazon a 748,70€, il TV include tecnologie Dolby Vision e Atmos per un'esperienza cinematografica, mentre i gamer apprezzeranno le 4 porte HDMI 2.1 con supporto 4K@144Hz, VRR e GSYNC per sessioni di gioco fluide e reattive.

LG OLED C5, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED evo AI C5 da 48 pollici rappresenta la scelta ideale per chi cerca un televisore premium capace di eccellere in molteplici ambiti. Perfetto per gli appassionati di cinema che desiderano riprodurre a casa l'esperienza della sala cinematografica grazie al supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, questo TV OLED soddisfa anche le esigenze dei gamer più esigenti con le sue 4 porte HDMI 2.1, il supporto per 4K a 144Hz e tecnologie come VRR, GSYNC e FreeSync che garantiscono un gameplay fluido e reattivo. La dimensione da 48 pollici lo rende inoltre adatto a chi ha spazi non troppo ampi ma non vuole rinunciare alla qualità d'immagine superiore.

Si consiglia l'acquisto a chi desidera una qualità visiva senza compromessi, con neri perfetti e colori brillanti anche in ambienti luminosi, e a coloro che apprezzano le funzionalità smart avanzate. Il processore AI α9 Gen8 e le personalizzazioni basate sull'intelligenza artificiale vi permetteranno di ottenere un'esperienza visiva e sonora ottimizzata in base ai vostri gusti personali. Questo modello soddisfa le necessità di chi cerca un dispositivo versatile che unisca design ultra slim, tecnologia all'avanguardia e un ecosistema smart completo con webOS e compatibilità Alexa, il tutto in un unico elegante televisore.

LG OLED evo AI C5 TV 48 pollici ridefinisce l'esperienza visiva grazie al processore α9 Gen8 con intelligenza artificiale che ottimizza ogni fotogramma. Offre neri perfetti, 100% Fedeltà Colore e tecnologia Brightness Booster per immagini luminose. Supporta Dolby Vision e Atmos, mentre per il gaming vanta 4K@144Hz con VRR, GSYNC e FreeSync su 4 porte HDMI 2.1.

