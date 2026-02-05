La EZVIZ C3TN OutPro è in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 54%. Questa videocamera di sorveglianza con risoluzione 3MP/2K vi garantisce immagini nitide sia di giorno che di notte grazie alla visione notturna a colori fino a 30 metri. Dotata di intelligenza artificiale per il rilevamento delle persone, audio bidirezionale e allarme con sirena e luce stroboscopica, potete portarla a casa a soli 36,99€ invece di 79,99€.

Telecamera WiFi Esterno EZVIZ, chi dovrebbe acquistarla?

La EZVIZ C3TN è la soluzione ideale per chi desidera proteggere la propria abitazione con un sistema di videosorveglianza professionale ma accessibile. Perfetta per proprietari di case indipendenti, ville con giardino o aziende che necessitano di monitorare ampi spazi esterni, questa telecamera vi permetterà di tenere sotto controllo ogni movimento grazie alla visione notturna a colori fino a 30 metri e alla risoluzione 3MP/2K. Se cercate un dispositivo che possa integrare intelligenza artificiale senza costi aggiuntivi di abbonamento, questa IP camera con rilevamento persone rappresenta un investimento intelligente per la sicurezza della vostra famiglia.

Questo prodotto soddisfa le esigenze di chi vuole dissuadere attivamente gli intrusi grazie alla sirena integrata e alla luce stroboscopica che si attivano automaticamente al rilevamento di movimenti sospetti. L'audio bidirezionale in tempo reale vi consentirà di comunicare con visitatori o familiari direttamente dall'app sul vostro smartphone, ovunque vi troviate. Particolarmente apprezzata da chi possiede già dispositivi Alexa, la C3TN si integra perfettamente nell'ecosistema smart home, permettendovi di controllare vocalmente la sicurezza domestica. Con uno sconto del 54% che porta il prezzo da 79,99€ a soli 36,99€, è il momento perfetto per dotarvi di una protezione completa e intelligente.

La EZVIZ C3TN offre una risoluzione 3MP/2K per immagini super nitide e dettagliate. Dotata di visione notturna a colori fino a 30 metri grazie ai riflettori integrati, vi permette di monitorare la vostra casa anche al buio con immagini a colori. Il rilevamento intelligente delle persone con IA filtra i falsi allarmi, mentre l'audio bidirezionale vi consente di comunicare in tempo reale. Il sistema di allarme attivo con sirena e luce stroboscopica dissuade efficacemente gli intrusi.

