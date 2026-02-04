Il Logitech MX Master 3S è in offerta su Amazon a 77,32€ invece di 99,99€. Questo mouse wireless di fascia alta vi conquisterà con il suo sensore da 8000 DPI che funziona su qualsiasi superficie, anche il vetro, e con lo scorrimento MagSpeed ultraveloce e silenzioso. Risparmiate il 23% su questo mouse ergonomico professionale progettato per chi lavora a lungo al computer, con clic discreti e la possibilità di controllare fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech MX Master 3S è la scelta ideale per professionisti, content creator e tutti coloro che trascorrono molte ore al computer e necessitano di precisione, comfort e produttività elevata. Se lavorate su più progetti contemporaneamente, gestite flussi di lavoro complessi tra diversi dispositivi o cercate un mouse che riduca l'affaticamento durante lunghe sessioni lavorative, questo dispositivo soddisfa pienamente queste esigenze. Particolarmente consigliato per designer, video editor, programmatori e professionisti del settore digitale che richiedono un controllo millimetrico e personalizzazioni avanzate per ottimizzare ogni aspetto del proprio workflow.

Con il suo sensore da 8000 DPI che funziona su qualsiasi superficie, incluso il vetro, e la tecnologia MagSpeed per uno scorrimento ultra veloce e silenzioso, questo mouse rappresenta un investimento significativo nella vostra postazione di lavoro. La funzionalità FLOW permette di controllare fino a 3 dispositivi e trasferire file tra Windows e macOS senza interruzioni, rendendolo perfetto per chi gestisce setup multi-dispositivo. Il design ergonomico riduce lo stress su polso e mano, mentre i clic discreti risultano più silenziosi del 90%, ideali anche per ambienti di lavoro condivisi o durante videochiamate.

