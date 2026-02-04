Su Amazon trovate un'offerta imperdibile sul bundle Logitech G203 LIGHTSYNC e G435 LIGHTSPEED: mouse e cuffie gaming wireless a soli 56,98€ invece di 135,98€. Il mouse vanta un sensore da 8.000 DPI personalizzabile e illuminazione RGB con 16,8 milioni di colori, mentre le cuffie ultraleggere da 165g offrono doppia connettività LIGHTSPEED e Bluetooth. Un kit completo per il gaming a prezzo scontatissimo, perfetto per chi cerca qualità e comfort senza spendere una fortuna.

Mouse e cuffie gaming Logitech, chi dovrebbe acquistarli?

Questo bundle Logitech è perfetto per chi desidera completare la propria postazione gaming senza spendere una fortuna. Con uno sconto del 58%, vi offre tutto il necessario per sessioni di gioco prolungate e coinvolgenti. Il mouse G203 LIGHTSYNC è ideale per i gamer che cercano precisione e personalizzazione, grazie al sensore da 8.000 DPI completamente regolabile e all'illuminazione RGB con 16,8 milioni di colori. Il design classico a 6 pulsanti programmabili lo rende versatile sia per chi gioca a FPS competitivi sia per chi preferisce MOBA o giochi strategici.

Le cuffie G435 LIGHTSPEED completano l'esperienza rivolgendosi a chi gioca su più piattaforme e apprezza la libertà wireless. Con connettività sia LIGHTSPEED che Bluetooth, vi permetteranno di passare facilmente da PC a smartphone o console PlayStation. Il peso ultraleggero di soli 165g e i doppi microfoni beamforming integrati le rendono perfette per maratone di gaming o lunghe sessioni di studio e lavoro. Questa combo rappresenta la soluzione ottimale per studenti, gamer occasionali e appassionati che vogliono qualità professionale a prezzo accessibile.

Il Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Cuffie G435 LIGHTSPEED vi offre una combinazione perfetta per le vostre sessioni di gioco. Il mouse vanta un sensore da 8.000 DPI personalizzabile e un'illuminazione RGB LIGHTSYNC con oltre 16,8 milioni di colori, mentre le cuffie wireless garantiscono connettività LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza. Con soli 165 grammi di peso, le cuffie circumaurali vi assicurano comfort prolungato e una qualità audio superiore grazie ai doppi microfoni beamforming integrati.

Vedi offerta su Amazon