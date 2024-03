Fatta la legge trovato l'inganno, la Nvidia 4090D si overclocca e torna normale

La Nvidia GeForce RTX 4090D è una scheda grafica modificata per essere vendibile in Cina, nel rispetto delle sanzioni imposte dal governo USA sull’importazione di tecnologia. Niente di strano, se non ché basta overcloccarla per avere di nuovo una RTX 4090 standard.

Succede con Asus ROG Strix GeForce RTX 4090D, come rivelano i test eseguiti da HKEPC, una testata specializzata di Hong Kong.

Migliori schede video gaming (marzo 2024)

Ne saranno felici i giocatori cinesi, mentre lo saranno un po’ meno dalle parti di Washington, dove si sono posti l’obiettivo di precludere alla Cina l’accesso a tecnologie avanzate che potrebbero essere usate per scopi militari. Così Nvidia ha modificato la sua ammiraglia per crearne una versione in linea con le sanzioni, ma i testi di HKEPC suggeriscono che la scheda sia stata semplicemente depotenziata, lasciando il potenziale più o meno inalterato.

Per il momento la scoperta riguarda solo il modello Asus, che ha permesso di fare overclock senza troppe difficoltà. Sicuramente c’entra qualcosa la personalizzazione del produttore taiwanese, ma alla base di tutto c’è l’hardware della statunitense Nvidia - senza il quale non ci sarebbe nulla da overcloccare ovviamente.