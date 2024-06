Finalmente Apple ammette che 8GB di RAM non bastano più

Durante la WWDC 2024, Apple ha presentato una serie di innovazioni rivoluzionarie. Tra queste, una caratteristica in particolare di Xcode 16 ha suscitato alcuni dibattiti tra gli utenti: il Predictive Code Completion.

Questa nuova funzionalità, introdotta nell'ambiente di sviluppo di Apple, utilizza modelli di machine learning per predire e completare automaticamente il codice, migliorando così la produttività degli sviluppatori. Progettata esclusivamente per il linguaggio Swift e l'Apple Development Kit (SDK), è supportata solo sui Mac con processore Apple Silicon e sistema operativo macOS Sequoia. La necessità di archiviazione dati in loco mette in evidenza la richiesta di una memoria di sistema considerevole.

Le note della beta di Xcode 16 indicano che il Predictive Code Completion richiede un minimo di 16GB di memoria unificata. Anche se Xcode 16 può funzionare su computer Mac con meno di 16GB, questa specifica funzionalità richiede una configurazione superiore. Ciò indica che la memoria da 8GB, ancora presente in molti Mac di base, potrebbe non essere adeguata per le nuove funzionalità.

Molti prodotti Apple attualmente in commercio, inclusi i modelli base di Mac Mini, iMac, MacBook Air e MacBook Pro, sono ancora equipaggiati con 8GB di memoria unificata. Man mano che i processi legati all'intelligenza artificiale e al machine learning diventano sempre più centrali nella computazione moderna, aumentano parallelamente le esigenze relative alle unità di elaborazione di reti neurali (NPU) e alla memoria del sistema.

Quando Apple ha lanciato i processori della serie M1 nel 2020 dotandoli di 8GB di memoria unificata, la scelta sembrava adeguata. Tuttavia, con il progredire delle tecnologie e l'aumentare della complessità delle applicazioni, tale configurazione inizia a mostrare i suoi limiti.

L'introduzione del Predictive Code Completion in Xcode 16 indica dunque una probabile transizione verso un nuovo standard di base di 16GB di RAM nei futuri modelli di Mac. Questo cambiamento non solo prevede una maggiore richiesta di prestazioni per i software in sviluppo ma implica anche una strategia da parte di Apple di orientare i consumatori verso modelli più avanzati e con maggiori capacità.