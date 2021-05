Firefly, ecco la nuova potente alternativa a Raspberry Pi con SoC RockChip

Firefly ha lanciato un nuovo dispositivo che, almeno sulla carta, andrà a scontrarsi direttamente con Raspberry Pi 4, ma che offre anche diversi vantaggi in più rispetto al popolare Single Board Computer, come una memoria flash integrata e uno slot NVMe.

Il ROC-RK3566-PC è dotato di una CPU Cortex-A55 quad-core a 64 bit che funziona a 1,8GHz e realizzata su un nodo a 22 nm. Il resto delle altre caratteristiche tecniche comprende un connettore RJ-45 a basso profilo, fino a 8GB di RAM e una memoria flash integrata (da 32 a 128 GB), insieme a uno slot M.2 PCIe 2.0 per l’installazione di SSD M.2 2242 NVMe. Tutto il resto sulla scheda è abbastanza simile a quello offerto da Raspberry Pi, con una porta HDMI 2.0 che consente di arrivare fino a 4K e 60fps, un secondo schermo abilitato tramite l’interfaccia MIPI-DSI/RGB e una scheda di rete con connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. È presente anche un header GPIO, ma non è compatibile con Raspberry Pi, poiché sono presenti meno pin e con un passo inferiore (2,0mm). Ad esso, tuttavia, è possibile collegare componenti come I2C, SPI, UART, PWM e altro ancora.

Il SoC RockChip RK3566 è dotato di una GPU Mali G52 2EE dual-core, in grado di decodificare flussi video 4K 60 fps e codificare in formato H.264/H.265 1080p fino a 100fps. C’è anche una NPU (Neural Processing Unit) da utilizzare con framework di machine learning come Caffe e Tensorflow. Le dimensioni sono piuttosto contenute, misurando solo 8,2×5,8 cm. Non poteva di certo mancare uno slot Micro SD e varie altre porte USB 2.0 e 3.0. Nel caso foste interessati, trovate l’elenco delle specifiche complete in un PDF sul sito di Firefly.

ROC-RK3566-PC viene fornito con un sistema operativo personalizzato, Station OS, che sembra essere orientato alla fruizione dei formati multimediali. Le alternative sono Ubuntu 18.04 e Android 11, ma, presumibilmente, una volta che la scheda sarà in mano agli sviluppatori, arriverà il supporto per ulteriori sistemi operativi. Nel caso abbiate bisogno di maggiore potenza, Firefly ha annunciato anche ROC-RK3568-PC, che possiede specifiche simili ma che vanta una CPU leggermente più veloce, Wi-Fi 6 e due porte Ethernet Gigabit.