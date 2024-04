Questa console ha lo schermo più piccolo del mondo, solo 6mm di diagonale

Il settore della microelettronica continua a miniaturizzarsi sempre di più. Chiaro, al rimpicciolirsi delle dimensioni diminuisce anche la facilità d'uso, ma ciò non impedisce a produttori come Basically Homeless, noto su YouTube, di sperimentare con alcuni dei più piccoli e meno pratici schermi che abbiamo mai visto.

In particolare, nel suo ultimo video, diamo uno sguardo ravvicinato a quello che lui proclama essere il monitor da gioco più piccolo al mondo, collegato a un Raspberry Pi per dare vita a una simil console portatile.

Non è la prima volta che vediamo il Raspberry Pi utilizzato in una console per videogiochi super piccola. Di recente abbiamo parlato di un Game Boy ultra piccolo, mentre nel progetto di oggi Basically Homeless utilizza un Pi Zero per pilotare il minuscolo schermo.

È difficile immaginare quanto utile possa essere questo display per una console per videogiochi portatile, ma l'obiettivo di questo progetto è certamente più per divertimento che per praticità. Al cuore dell'operazione c'è un Raspberry Pi Zero 2W. Il modulo del piccolo schermo misura 640 x 480 e ha una diagonale inferiore a 6 mm. Per l'input, Basically Homeless utilizza un paio di moduli joy-con che aggiungono pulsanti e joystick analogici al Raspberry Pi, rendendolo possibile da utilizzare come dispositivo tutto-in-uno.

Essendo basato su Raspberry Pi, ci sono molte opzioni disponibili per quanto riguarda i sistemi operativi, ma Basically Homeless ha scelto il collaudato Raspberry Pi OS. Nel video lo youtuber ha fatto partire Minecraft, riuscendo a farlo girare sul minuscolo schermo a 15FPS.