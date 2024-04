Raspberry Pi, arrivano una camera con IA e tante altre novità

L'edizione 2024 dell'Embedded World è partita all'insegna dell'innovazione, con Raspberry Pi che non ha perso tempo nel presentare due novità significative, oltre a mostrare il Raspberry Pi 5, lanciato alla fine del 2023. Tra le novità più interessanti c'è sicuramente una camera con IA, ma sono stati mostrati anche un nuovo monitor e un HAT che permette di installare SSD M.2.

Raspberry Pi AI Camera

Un video di Tam Hanna ha svelato il nuovo kit per la camera AI di Raspberry Pi, basata sul Raspberry Pi Zero 2 W e dotata di una fotocamera da 12MP con sensore Sony IMX500. A differenza del recente modulo Camera v3 che incorpora un sensore Sony IMX708 con autofocus, questa camera presenta un campo visivo di 76 gradi e si distingue per le sue capacità di elaborazione AI.

La camera riesce a elaborare diversi modelli neurali direttamente tramite il sensore Sony, alleggerendo il carico di lavoro dal processore del Raspberry Pi Zero 2 W. Durante una dimostrazione, la camera è stata in grado di tracciare persone in movimento a 30 fps, dimostrando le sue potenzialità nonostante le dimensioni contenute.

Il kit include 200 mm di cavi flat flex, con adattatori o cavi alternativi disponibili per assicurare la compatibilità con tutti i modelli di Raspberry Pi. Al momento, non sono stati rivelati dettagli su prezzo e data di lancio.

Nuovo monitor Raspberry Pi

Un'altra importante novità presentata a Embedded World 2024 è il nuovo monitor da 15,6 pollici di Raspberry Pi, il secondo monitor ufficiale dopo il celebre display da 7 pollici lanciato nel 2015. Questo schermo si collega via HDMI, a differenza del predecessore che sfruttava la connessione DSI/Display, ed offre una risoluzione 1080p a 60Hz con altoparlanti integrati e jack per cuffie da 3,5 mm.

Viene alimentato tramite USB-C (5V a 1A) e può essere facilmente collegato a un Raspberry Pi 4 o 5, inoltre offre opzioni di montaggio, inclusi un supporto a cavalletto, lo standard VESA per bracci da monitor e una possibilità di montaggio a parete. Il prezzo? Ancora incerto, ma si ipotizza possa aggirarsi intorno ai 100 dollari.

Raspberry Pi M.2 HAT

Un'altra interessante scoperta è stata il Raspberry Pi M.2 HAT per il Raspberry Pi 5, mostrato in vetrina a Embedded World e recentemente apparso sul sito di un rivenditore europeo. Questo accessorio si collega sopra al Raspberry Pi 5 utilizzando la connessione PCIe per fornire una soluzione di archiviazione veloce.

La ricerca di soluzioni NVMe per il Raspberry Pi 5 ha portato allo sviluppo di diversi progetti e accessori da parte della comunità, come le proposte di Pineberry, Pimoroni e Argon Forty. Questo nuovo HAT M.2, annunciato inizialmente nell'ottobre 2023, si posiziona in un contesto già ricco di opzioni, promettendo di offrire un'altra soluzione efficace per l'archiviazione su Raspberry Pi. Anche in questo caso, purtroppo, non sono stati forniti dettagli su prezzo e data di lancio, ma l'attesa dovrebbe essere breve.