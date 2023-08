La crescente popolarità di Flipper Zero, lo strumento portatile multifunzionale per la sicurezza informatica, ha attirato l’attenzione di hacker e ricercatori, ma purtroppo, insieme alla sua fama, è emersa una nuova minaccia.

Un sito truffa sta cercando di approfittare del successo di Flipper Zero, promettendo di regalare il dispositivo, ma in realtà mira solo a raccogliere informazioni personali e ad ingannare gli appassionati di sicurezza informatica.

Recentemente, è stato scoperto un sito web, flipperzero.at, che impersonava il legittimo sito flipperzero.one e che prometteva di regalare dispositivi Flipper Zero dopo aver completato l’inserimento dei dati per un’offerta. Tuttavia, la realtà dietro questo sito è un’altra. La maggior parte dei link sul sito reindirizzava a offerte ospitate su trkrspace.com, una piattaforma nota per ospitare truffe basate su notifiche del browser, estensioni di ricerca dubbie, sondaggi e siti di affiliazione discutibili.

I visitatori che cercavano di ottenere gratuitamente il Flipper Zero venivano ovviamente ingannati. Le offerte si sono rivelate ovviamente fasulle, utilizzate solo per raccogliere informazioni personali come nomi, indirizzi e indirizzi email, destinati ad essere utilizzati in campagne di phishing e altre attività malevole. Chi è caduto nella trappola è stato colpito da pagine di notifiche del browser che promuovevano truffe di supporto tecnico, simili a richieste di pagamento per abbonamenti scaduti, sovraccarico del sistema o la necessità di software di sicurezza.

Dopo aver informato Flipper Devices riguardo alla truffa, i colleghi di BleepingComputer hanno confermato che il sito in questione non è affiliato a loro. Gli originali produttori del Flipper Zero hanno immediatamente intrapreso azioni per abbattere il sito e proteggere i propri clienti, ma nonostante i loro sforzi, il sito truffa è ancora attivo. Flipper Devices ha avvertito i propri clienti di fare attenzione e di acquistare il dispositivo solo dal sito ufficiale flipperzero.one.

Con l’interesse crescente intorno a Flipper Zero, cybercriminali e truffatori continueranno a sfruttare il brand con shop online, annunci e siti falsi per ingannare gli appassionati di sicurezza informatica e rubare le loro informazioni personali.

Per evitare di cadere in truffe simili, è fondamentale essere cauti e diffidare di offerte troppo allettanti. L’acquisto di dispositivi Flipper Zero dovrebbe essere effettuato esclusivamente dal sito ufficiale per garantire la sicurezza delle proprie informazioni personali e finanziarie.

Il team di Flipper Devices sta lavorando diligentemente per smascherare e chiudere questi siti falsi, ma il supporto della comunità è fondamentale per sconfiggere queste minacce digitali. La sicurezza informatica inizia con l’educazione e la consapevolezza degli utenti, quindi diffondiamo la notizia per proteggere chi conosciamo dagli inganni dei truffatori.