Floe DX RGB, i nuovi dissipatori a liquido firmati Thermaltake

Thermaltake ha introdotto la nuova gamma di soluzioni di raffreddamento a liquido Floe DX RGB Series TT Premium Edition.

Thermaltake ha annunciato la disponibilità della nuova serie di sistemi di raffreddamento a liquido di fascia alta per CPU Floe DX RGB Series TT Premium Edition.

Il dissipatore è disponibile con radiatori in versione da 240, 280 e 360 mm. I Floe DX RGB sono una soluzione all in one (AIO) con waterblock dotato di LED e ventole ad alta pressione statica Riing Duo RGB a controllo digitale.

Sia il waterblock che le ventole hanno LED addressable che possono essere gestiti dal software creato appositamente fornito da Thermaltake. Il software consente di personalizzare i colori dei LED, monitorare le prestazioni delle ventole e la temperatura della CPU.

Questa gamma di dissipatori fa parte del TT RGB PLUS EcoSystem, un sistema di illuminazione intelligente che tramite software e Amazon Alexa permette di sincronizzare i LED di differenti prodotti Thermaltake a ritmo di musica, in base a quanto avviene nel gioco, alla temperatura della CPU e molto altro.

Il radiatore di questi prodotti non solo raddoppia la superficie di raffreddamento, ma supporta anche ventole in configurazione 4 x 120 mm / 4 x 140 mm / 6 x 120 mm per una migliore dissipazione del calore. Trovate maggiori informazioni sul sito di Thermaltake: Floe DX RGB 240, Floe DX RGB 280, Floe DX RGB 360.

I prezzi sono rispettivamente pari a 209,90 euro, 219,90 euro e 249,90 euro.