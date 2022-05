Framework, azienda nota per aver lanciato sul mercato un interessante notebook modulare e che recentemente ha iniziato a venderne separatamente la scheda madre, dando modo agli appassionati di dare sfogo alla propria creatività e realizzare un computer portatile veramente su misura, ha presentato una nuova versione del suo laptop basato su processori Intel Core di dodicesima generazione (Alder Lake serie P) con le relative motherboard.

Photo Credit: Framework

Disponibile in tre varianti preassemblate, dalla base (proposta a 1.049$) alla professional (2.049$), passando per la performance (1.449$), il computer portatile sarà offerto anche in nuove edizioni DIY, nelle quali potrete scegliere voi direttamente quale SSD e RAM installare. In questo caso, i kit saranno venduti a partire da 819$ con un Intel Core i5-1240P, arrivando ai 1.529$ per quello con Core i7-1280P, passando per il modello con Core i7-1260P da 1.119$. Ovviamente, i possessori della versione precedente del notebook potranno effettuare l’upgrade in maniera molto semplice acquistando uno dei “kit di aggiornamento”, che verranno proposti a partire 538$ con un Core i5-1240P.

Tra le novità di questa nuova edizione del computer portatile troviamo un nuovo chassis realizzato in alluminio CMC a protezione dello schermo, che dovrebbe risolvere il problema di flessione del display di cui si sono lamentate diverse persone in passato, oltre a una porta Ethernet da 2,5Gb/s. Nonostante l’ingresso sul mercato di questo nuovo modello, il precedente continuerà a restare in vendita, ma avrà una riduzione di prezzo, partendo da 899$, rispetto ai 999$ precedenti. Dal punto di vista software, la società, che continua a spingere l’utilizzo di Linux sui propri prodotti, ha affermato che Fedora 36 funziona perfettamente, mentre Ubuntu 22.04 presenta ancora un paio di piccoli problemi che verranno presto risolti.

Photo Credit: Framework

Sicuramente, l’idea di Framework è piuttosto interessante e vedere che sta continuando a offrire nuovi articoli non può far altro che accrescere la fiducia verso la compagnia, che si trova ad affrontare colossi dell’elettronica come HP, Dell e Acer, tra i tanti. Al momento, i nuovi componenti sono in pre-order e saranno realizzati presso un nuovo stabilimento di Compal a Taoyuan, in Taiwan, vicino al centro di distribuzione.