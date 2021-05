Framework, il laptop modulare ora si può acquistare

Probabilmente tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo ritrovati ad aver a che fare con un prodotto di elettronica di consumo danneggiato. Che sia uno schermo rotto, un pulsante o un connettore il cui costo di riparazione è superiore a quello dell’acquisto di un nuovo dispositivo, tutto ciò provoca sempre un certo fastidio, giustificato anche dal fatto che ogni guasto equivale a una spesa inaspettata della quale avremmo fatto volentieri a meno.

La startup “Framework” nasce con l’obiettivo di andare a rimediare a questo problema: “Ogni produciamo più di 50 milioni di tonnellate di spazzatura derivante dall’elettronica di consumo”, si legge sul loro sito. Spiegano inoltre che la loro filosofia è quella di rendere tutti i loro dispositivi “il più riparabili possibile“, pur garantendo un’elevata qualità per quanto riguarda i materiali utilizzati. Oltre a essere facilmente riparabili, sarà anche possibile sostituire ed effettuare facilmente un upgrade di tutti i componenti dei prodotti di Framework.

A tal proposito, da oggi è possibile effettuare il preordine (con un deposito cauzionale di 100 $) per il loro primo laptop modulare, di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa. Si parte da 999 $ per la versione già totalmente assemblata, mentre si scende a 749 $ per la versione “Do It Yourself”, che lascia all’utente il compito di installare in modo autonomo la RAM, l’SSD, la batteria e la scheda Wi-Fi che preferite.

Per quanto riguarda la versione preassemblata, sono disponibili tre configurazioni:

Configurazione Base Configurazione Performance Configurazione Professional Processore Intel Core i5-1135G7 Intel Core i7-1165G7 Intel Core i7-1185G7 RAM 8GB 16GB 32GB SSD 256GB NVMe 512GB NMVe 1TB NVMe Connettività Wireless Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Prezzo 999 dollari 1399 dollari 1999 dollari

Tutte le configurazioni (anche la DIY) condividono uno schermo da 13.5″ con risoluzione 2256×1504 pixel, webcam 1080p a 60 fps, batteria da 55 Wh e chassis in alluminio da 1.3 kg. È possibile selezionare uno schema di porte esterne, tra le quali potrete scegliere tra USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort e slot microSD per un massimo di 4 porte. Sarà possibile inoltre beneficiare di spazio extra grazie a degli SSD removibili con interfaccia USB-C.

I primi modelli dovrebbero essere spediti a fine luglio, sebbene per ora la disponibilità è limitata solamente al mercato americano. Nelle prossime settimane dovrebbero essere attivati i preordini per il Canada, mentre per Asia e Europa ci sarà da aspettare ancora un po’, ma dovremmo farcela sempre entro il 2021.