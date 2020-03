FSP PC T-WINGS, nuovo case che può ospitare due sistemi

FSP ha annunciato un nuovo case, il PC T-WINGS (CMT710), che offre agli utenti la possibilità di combinare due PC all’interno di un unico telaio. Avete capito bene, questo case dal design semi-aperto può contenere due sistemi, uno HEDT (High End Desktop) con motherboard EATX (o inferiori) e uno con motherboard Mini-ITX.

Un sistema a doppia configurazione è sicuramente adatto a chi fa multitasking di un certo livello. Pensiamo, ad esempio, agli streamer che necessitano di giocare e registrare senza interruzioni, monitorare e controllare lo stato delle loro registrazioni e contemporaneamente interagire con i propri fan.

Il design esterno del PC T-WINGS (CMT710) richiama la forma di un’ala ed è contraddistinto da angoli spigolosi. Le dimensioni sono pari a 624 x 455 x 530 mm. Il case presenta un rivestimento anodizzato nero con delle finiture in rosso o oro e, lateralmente, due pannelli in vetro temperato da 4 mm. Un’altra caratteristica risiede nella grande barra RGB centrale personalizzabile e compatibile con tutti i principali software di controllo della scheda madre ARGB tra cui ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Ggabyte RGB Fusion e MSI Mystic Light Sync.

Il nuovo chassis di FSP è pensato per garantire la corretta ventilazione a tutte le componenti e, in questo senso, permette di installare doppi sistemi di raffreddamento a liquido o un dissipatore della CPU fino a 155 mm. Inoltre, c’è spazio per due alimentatori e le schede video, dalla lunghezza massima di 380 mm, possono essere montate sia in orizzontale che in verticale. Per quanto riguarda il reparto drive, il case supporta due unità standard da 3.5” e tre unità da 2.5”, mentre gli slot di espansione sono otto.

Il pannello frontale è dotato di un connettore USB 3.1 di seconda generazione Type-C, due connettori USB 3.1 di prima generazione Type-A e ingressi per l’audio e per il microfon da 3,5 mm.

Il case PC T-WINGS (CMT710) è disponibile negli USA ad un prezzo di 499$ USD, al cambio circa 450€. Per ulteriori informazioni visitare la pagina del prodotto.