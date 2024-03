FSR 3.1 ufficiale, il frame generation ora funziona anche con altri upscaler

Alla Game Developers Conference (GDC) 2024, AMD annunciato la nuova tecnologia FSR 3.1. Questa evoluzione rappresenta un passo avanti per quanto riguarda l'upscaling e la generazione di frame, promettendo miglioramenti tangibili in termini di qualità dell'immagine e prestazioni.

FSR 3.1 si distingue per la sua capacità di migliorare la qualità dell'immagine, garantendo una maggiore stabilità sia durante le scene statiche che durante quelle in movimento. Questo si traduce in una riduzione significativa di problemi come lo sfarfallio e il luccichio, fornendo contorni più stabili e precisi e riducendo l'effetto ghosting. Inoltre, la tecnologia mantiene un elevato livello di dettaglio anche con upscale consistente e immagini in movimento.

Un'altra caratteristica importante di FSR 3.1 è il distacco del sistema di upscaling da quello di frame generation. Ciò significa che la tecnologia di frame generation di AMD può essere utilizzata in combinazione con altre soluzioni di upscaling, indipendentemente dalla fonte. Questo offre una maggiore flessibilità e possibilità di personalizzazione nell'implementazione della tecnologia AMD.

Il passaggio a una nuova API AMD FidelityFX semplificherà il processo di sviluppo e debugging per gli sviluppatori, consentendo una compatibilità più ampia con le versioni aggiornate di FSR. Questo significa che i titoli già esistenti e quelli in arrivo potranno beneficiare delle ultime innovazioni offerte da FSR 3.1.

FSR 3.1 avrà il supporto nativo per Xbox Game Development Kit e per Vulkan, aprendo le porte a una vasta gamma di piattaforme e API di sviluppo. Questo renderà la tecnologia accessibile a un numero ancora maggiore di sviluppatori e consentirà di sfruttarne appieno il potenziale.