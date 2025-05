La Renault R5 Turbo 3E sta ricevendo un sacco di ordini

Il fenomeno Renault R5 Turbo 3E sta travolgendo il mercato automobilistico europeo con un'ondata di entusiasmo che nemmeno i vertici della casa francese avevano previsto. Ad appena una settimana dall'apertura degli ordini, sono già 850 le prenotazioni raccolte per questo omaggio elettrico alle mitiche R5 Turbo degli anni '80, un numero che mette in discussione la decisione iniziale di limitare la produzione a soli 1.980 esemplari. La scelta di questo numero non è casuale: richiama l'anno di nascita del modello originale che ha scritto pagine indimenticabili nel motorsport. Le vetture cominceranno a essere consegnate nel 2027, quando lo stabilimento Alpine di Dieppe avvierà ufficialmente la produzione di serie.

La decisione di acquistare la R5 Turbo 3E richiede un impegno finanziario considerevole: 155.000 euro è il prezzo base, accompagnato da un anticipo di ben 50.000 euro per finalizzare la prenotazione. Questa tariffa era teoricamente riservata ai primi 500 clienti, ma il rapido accumularsi degli ordini solleva interrogativi su eventuali adeguamenti di prezzo per i futuri acquirenti. Ciò che rende l'offerta particolarmente interessante è la possibilità di personalizzazione di ogni esemplare, un servizio esclusivo che prevede la collaborazione diretta con i designer della Renault.

Le prestazioni giustificano l'investimento: la configurazione a doppio motore sull'asse posteriore genera una potenza complessiva di 540 CV, consentendo un'accelerazione fulminea da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi. Un valore che trasforma questa compatta elettrica in una vera supercar in formato ridotto.

Gli appassionati che non vedono l'ora di ammirare dal vivo questo concentrato di potenza e stile potranno farlo al Goodwood Festival of Speed di luglio. Questo prestigioso evento britannico rappresenterà il palcoscenico ideale per il debutto pubblico della R5 Turbo 3E, permettendo di apprezzarne le linee aggressive che omaggiano le versioni Turbo originali, pur introducendo elementi di modernità tecnologica che proiettano il modello nel futuro della mobilità elettrica ad alte prestazioni.

Il successo commerciale della R5 Turbo 3E rappresenta un segnale importante per l'intero settore: dimostra che esiste un mercato disposto a investire cifre importanti per veicoli elettrici (vi servirà sempre una wallbox per ricaricarla) ad alte prestazioni capaci di coniugare heritage storico e innovazione. Una strategia che potrebbe essere replicata da altri costruttori storici europei alla ricerca di un posizionamento premium nel segmento delle sportive elettriche.