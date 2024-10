Gboard circolare: la folle tastiera di Google

Google Japan ha presentato una tastiera circolare a doppia faccia con 208 tasti, in occasione della Giornata della Tastiera a 101 tasti celebrata il 1° ottobre. Questo prodotto non è in vendita ma l'azienda ha reso disponibili online i progetti open source per realizzarla.

La divisione giapponese di Google è nota per le sue bizzarre invenzioni nel campo delle tastiere. Questo nuovo modello circolare, chiamato "Gboard Double-Sided Version", presenta tasti su entrambi i lati, consentendo di digitare anche capovolgendola. Secondo Google Japan, la forma circolare permette anche a più persone di sedersi intorno e utilizzarla contemporaneamente.

Google Japan avvisa: "Se giri la tastiera sottosopra, non puoi digitare affatto."

In un post sul blog aziendale, Google Japan ha spiegato con tono ironico: "Dopo esserci scervellati per trovare una soluzione a questo grande problema, abbiamo ideato questa tastiera". L'azienda ha anche anticipato che continuerà a esplorare nuovi design, come versioni ad anello singolo, impermeabili o a doppia elica.

Sebbene non sia un prodotto commerciale, Google ha reso disponibili i progetti open source su GitHub, permettendo agli appassionati di tentare di realizzarla autonomamente. Questa iniziativa si inserisce nella tradizione di Google Japan di creare tastiere non convenzionali, come precedenti modelli a forma di tazza o di bastone.

Queste creazioni bizzarre di Google Japan, pur non avendo un reale scopo commerciale, stimolano la creatività e l'innovazione nel campo delle periferiche di input. Rendendo open source i progetti, l'azienda incoraggia la sperimentazione e il coinvolgimento della comunità di appassionati di tecnologia.