GeForce GTX 1660 SUPER, confermata la memoria GDDR6

È in dirittura d'arrivo la versione SUPER della GTX 1660, che si differenzierà dal precedente modello per la memoria di tipo GDDR6, confermata in un ultimo leak.

La famiglia di schede video Nvidia è destinata ad allargarsi nel corso delle prossime settimane. Dopo aver visto le versioni SUPER delle schede RTX 2000, il nuovo marchio è destinato ad arrivare anche nella serie GTX 1600, basata su GPU Turing ma priva di unità dedicate al ray tracing e all’intelligenza artificiale. A breve metteremo le mani sulla GeForce GTX 1660 SUPER, che arriverà sugli scaffali nel corso di questo mese e che monterà memoria vRAM di tipo GDDR6; la conferma arriva grazie a un leak di Videocardz, che ha pubblicato le immagini di una versione personalizzata da Zotac. Si prevede che la GTX 1660 SUPER monterà la stessa GPU TU116 della GTX 1660 e della GTX 1660 Ti dotata di 1408 CUDA core, ma con 6 GB di memoria GDDR6 a 14 Gbps. La GTX 1660 standard ha 6 GB di memoria GDDR5 a 8 Gbps su bus a 192 bit. Le specifiche esatte della nuova scheda video non sono state ancora confermate, ma si prevede che andrà a collocarsi fra la GTX 1660 e la GTX 1660 Ti, sempre che non cannibalizzi quest’ultima. Zotac proporrà almeno due modelli custom di GTX 1660 SUPER, mentre Asus ha già confermato che ci saranno almeno tre versioni diverse fra cui la DUAL EVO, la Phoenix e la TUF3. Non è ancora chiaro se arriverà anche una versione SUPER della GTX 1660 Ti mentre, mentre secondi alcuni rumor provenienti dalla Cina sarebbe imminente anche il lancio della GTX 1650 Ti. In questo caso la scheda dovrebbe adottare una GPU TU117 con 1024/1152 CUDA core, affiancati probabilmente da 4 GB di memoria GDDR5.