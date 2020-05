GeIL annuncia i nuovi moduli DDR4 SO-DIMM per laptop

GeIL, marchio abbastanza noto tra gli appassionati principalmente per le proprie memorie RAM, ha annunciato dei nuovi moduli di memoria DDR4 SO-DIMM che saranno disponibili in kit fino a 64GB (2 x 32GB) e in 3 varianti, con quella di punta che avrà una frequenza di 3200 MHz.

Com’è facilmente intuibile dal form factor SO-DIMM, le nuove memorie di GeIL sono progettate per computer portatili e supportano i processori mobili Intel Core di decima generazione e AMD Ryzen 4000 Mobile. Saranno dunque compatibili con i laptop più recenti sul mercato e con le prossime uscite.

Si tratta di moduli di memoria ad alte prestazioni, pensati ad esempio per i content creator che vogliono poter esercitare la loro professione in mobilità, sul proprio computer portatile, senza eventuali problematiche e rallentamenti. In ambiti come quello della creazione di contenuti un elevato quantitativo di RAM, unito a un’alta frequenza, garantisce un incremento prestazionale non da poco che questi kit può facilmente garantire.

I kit GeIL DDR4 SO-DIMM presentano un voltaggio standard di 1,20V, di conseguenza non andranno ad intaccare il consumo energetico del sistema o a ridurre la durata della batteria quando utilizzate il notebook in mobilità. Oltre a quello da 64GB citato in apertura, saranno disponibili anche kit da 16GB o 32GB e anche a frequenze inferiori, ad esempio 2666MHz o 2933MHz. Stando alle informazioni e alle specifiche tecniche rilasciate (le trovate nell’immagine qui sotto), è probabile che nel prossimo futuro GeIL metta in commercio altre varianti di queste memorie SO-DIMM, con capacità e frequenze inferiori a quelle già citate.

GeIL è sicura dell’alta qualità delle proprie memorie, tanto da garantire a vita i kit appena presentati. Purtroppo per il momento non abbiamo informazioni riguardo prezzi e disponibilità nel nostro mercato, ma vi terremo aggiornati in caso di novità.