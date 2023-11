Queste RAM DDR4 RGB (2x16GB) sono un AFFARE a questo prezzo! (77€)

Se volete montare nel vostro PC desktop delle RAM gaming con illuminazione RGB, su una piattaforma magari DDR4, allora c'è un'offerta in questo Black Friday di Amazon che proprio non potete rifiutare. Il kit da 32GB Corsair Vengeance RGB Pro Series può essere acquistato a soli 77,99€ invece del già ottimo prezzo degli ultimi 30 giorni di 88,99€.

CORSAIR Vengeance RGB Pro Series, chi dovrebbe acquistarle?

Questo kit in offerta risulta la scelta ideale per gli utenti che col PC ci giocano e per chi necessita di un notevole supporto per applicazioni pesanti nel campo del lavoro o dello studio. Con 32GB di RAM, suddivisi in due banchi da 16GB, potrete infatti tenere in esecuzione numerosi programmi senza rallentamenti, soddisfacendo quindi l'esigenza di chi desidera un PC veloce e reattivo.



Questa memoria funzionerà a una frequenza di 3200 MHz con una latenza CL16, offrendo quindi alcune delle migliori prestazioni che si possono avere oggi su una scheda madre DDR4, sia che siate gamer desiderosi di fluidità nel gameplay, sia che siate professionisti in cerca di un sistema veloce per le applicazioni di lavoro.

I 77,99€ rappresentano una delle offerte più vantaggiose di sempre per questo kit di memoria RAM. Tuttavia, è importante notare che lo saranno soltanto per i prossimi 10 giorni o prima in caso di esaurimento scorte. A quel punto, il prezzo potrebbe subire un incremento e ritornare sui 90,00€. Pertanto, cogliere questa opportunità ora vi garantirà un risparmio significativo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

