Gigabyte, in arrivo un’altra scheda madre basata sul chipset X570S di AMD

La scorsa settimana Gigabyte ha lanciato ufficialmente ben cinque schede madri X570S, una nuova serie basata sul chipset AMD X570S che non richiede il raffreddamento attivo. VideoCardz ha segnalato anche l’arrivo di un’ulteriore nuove scheda madre, la X570SI Aorus Pro AX, quindi la versione rivista della X570I Aorus Pro WiFi. Come le altre della linea, anche questa scheda madre presenterà un raffreddamento passivo del chipset e si può immediatamente vedere la differenza confrontando le due motherboard.

Photo Credits: Gigabyte | VideoCardz

Il raffreddamento passivo non è l’unico cambiamento, c’è anche un nuovo packaging più compatto e un nuovo nome. Il “WiFi” è stato sostituito con “AX”, anche se la versione precedente aveva già il supporto allo standard AX. Pertanto, questo cambiamento è solo a livello di nome e non di funzionalità, per semplificare la denominazione del prodotto di Gigabyte.

Ovviamente, l’X570SI Aorus Pro AX continua ad essere una scheda madre mini-ITX. Salvo eventuali modifiche, l’X570SI Aorus Pro AX dovrebbe avere un set di funzionalità simile a quello dell’X570-I Aorus Pro WiFi. Da quello che possiamo vedere dai rendering, i due slot di memoria DDR4 significano che si possono avere solo fino a 64 GB di memoria sulla scheda madre. Tuttavia, supporta frequenze di memoria fino a DDR4-5300 e moduli di memoria ECC e non ECC.

Su X570SI Aorus Pro AX è presente uno slot di espansione PCIe 4.0 x16, quindi è meglio scegliere saggiamente la scheda grafica dedicata. Accoppiando la scheda madre con un’APU Ryzen, si potrebbe fare buon uso invece dell’uscita DisplayPort 1.2 e di due porte HDMI 2.0.

Photo Credits: VideoCardz

Le opzioni di archiviazione si riducono a quattro porte SATA III standard e due porte M.2 PCIe 4.0 x4. È disponibile il supporto per gli array RAID 0, RAID 1 e RAID 10. La porta M.2 frontale è collegata direttamente al processore, mentre la porta M.2 posteriore è collegata al chipset X570.

L’X570SI Aorus Pro AX offre una porta Gigabit Ethernet, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. La scheda madre offre una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, quattro porte USb 3.2 Gen 1 e una porta USB 3.02 Gen 2 Type-C sul pannello posteriore. Se si ha bisogno di più porte USB, la scheda madre è dotata di un connettore USB 3.2 Gen 1 e uno USB 2.0.

Il prezzo e la disponibilità per l’X570SI Aorus Pro AX sono sconosciuti per il momento, poiché Gigabyte non ha ancora lanciato ufficialmente la scheda video. È plausibile che l’X570SI Aorus Pro AX possa costare comunque fino a $250, in linea con la versione X570I di riferimento, che potete trovare anche su Amazon.