Gigabyte, la scheda madre Z490 AORUS MasterForce ora anche con monoblocco AIO

Gigabyte ha annunciato una variante della scheda madre Z490 AORUS Master WaterForce dotata di un monoblocco AIO. A differenza della versione standard, infatti, viene fornito un kit per il raffreddamento a liquido di CPU e VRM preassemblato equipaggiato con un corposo radiatore 360 x 120 mm con tre ventole ad alta pressione dotate di illuminazione RGB. La compagnia non ha specificato le prestazioni di questo AIO, ma molto probabilmente riuscirà a tenere sotto controllo anche CPU molto esigenti come l’Intel Core i9-10900K. Il resto delle caratteristiche è identico all’originale Z490 AORUS Master, motherboard basata sul socket LGA1200 ed in grado di ospitare processori Core di decima generazione di Intel.

Infatti, la Gigabyte Z490 AORUS Master Waterforce offre quattro slot DIMM di tipo DDR4 capaci di alloggiare moduli da 32GB l’uno (per un totale di 128GB) in configurazione Dual Channel. È possibile portare i moduli di memoria a frequenze estreme grazie alla presenza di profili XMP fino a 5000MHz e di una schermatura sulle tracce che collegano le RAM alla CPU e che ne attenuano le interferenze. Nella zona adiacente ai moduli RAM e sottostante al connettore a 24 pin è presente un connettore USB 3.2 Gen 2 Type-C, nelle cui immediate vicinanze è collocato un connettore che supporta due USB 3.2 Gen 1. È disponibile, inoltre, un ulteriore connettore dedicato alle più lente quattro USB 2.0/1.1. Le altre USB disponibili si trovano nel pannello I/O: partendo dalla parte alta sono visibili quattro USB Type-A 2.0 in nero, due USB Type-A 3.2 Gen 1 in blu e quattro porte USB 3.2 Gen 2 (una Tipe-C e 3 Type-A) in rosso. Circondata dalle USB è presente un’uscita HDMI 1.4 dedicata alle GPU integrate in grado di gestire schermi fino alla risoluzione di 4096×2160 a 30Hz.

Infine, per quanto riguarda il reparto connettività, la scheda madre integra la scheda di rete wireless Intel AX201 Dual Band con supporto alle reti WiFi 6 ed al Bluetooth 5.0. A completare il quadro delle connessioni di rete è presente una porta RJ45 10/100/1000/2500 Mbps.

Al momento Gigabyte non ha ancora comunicato il costo del pacchetto o la sua data di commercializzazione.