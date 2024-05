Gli alimentatori MSI sono certificati PPLP, cosa significa?

MSI ha appena annunciato che gli alimentatori MAG A1000GL PCIE5 e MAG A850GL PCIE5 sono tra i primi a ricevere la nuova certificazione PPLP ATX 3.0. Questa sigla, acronimo di "PSU Performance Level Plan", ha l'obiettivo di identificare e mettere in evidenza le unità di alimentazione più performanti e affidabili sul mercato. Analogamente ad altre certificazioni, PPLP offre una gamma di valutazioni che vanno dal Bronzo al Super Ti. Se volete saperne di più vi consigliamo di fare un giro sul sito pplp.info.

MSI

In cosa consiste la certificazione PPLP?

PPLP mette in campo un team dedicato che vanta oltre un decennio di esperienza nei test di componenti hardware per PC, supportato da attrezzature di test sofisticate e affidabili per garantire valutazioni precise e affidabili. Analogamente ad altre certificazioni, PPLP offre una gamma di valutazioni che vanno da Bronze a Super Ti. I test vengono condotti utilizzando strumenti Chroma completi e analizzando consumi e prestazioni di ciascun alimentatore per fornire una panoramica completa del prodotto.

Secondo quanto dichiarato da James Yeh, Vicepresidente della Ricerca e Sviluppo di MSI:

"La nostra collaborazione con il PPLP Lab ci ha offerto opportunità eccezionali. Essi forniscono valutazioni di componenti hardware di alta qualità e offrono programmi di test professionali nel campo degli alimentatori. Sfruttando i loro risultati di test esperti, MSI è stata in grado di sviluppare alimentatori più stabili e superiori. PPLP è un partner rispettato per noi, e i loro rapporti di test forniscono informazioni e assistenza inestimabili per la progettazione dei prodotti MSI."

MSI

Oltre alla certificazione PPLP Gold, sia il MAG A1000GL PCIE5 che il MAG A850GL PCIE5 hanno ottenuto anche le certificazioni 80 Plus Gold e Cybenetics Gold. Questo significa che questi due alimentatori hanno raggiunto il più alto livello di riconoscimento con tutte le certificazioni degli standard principali.

Con la presentazione dei suoi nuovi alimentatori certificati PPLP, MSI si dimostra ancora una volta all'avanguardia nell'innovazione e nella qualità dei suoi prodotti, offrendo ai propri clienti soluzioni affidabili e di alto livello per migliorare l'esperienza di gioco e le prestazioni del PC. Con queste nuove certificazioni, gli utenti possono essere certi di ricevere prodotti che non solo soddisfano, ma superano gli standard del settore, garantendo stabilità, efficienza e prestazioni ottimali.