Gli attuali dissipatori avrebbero problemi con Alder Lake

Stando a quando riportato dai colleghi di Wccftech, gli attuali dissipatori per processori Intel basati su socket LGA1200 non sono perfettamente compatibili con le future CPU Alder Lake di Intel. Infatti, sembra che il problema derivi da una diversa altezza, che porterebbe i dissipatori più vecchi a non distribuire la pasta termica in modo omogeneo sul processore, offrendo, di conseguenza, performance peggiori rispetto alle aspettative. I test sono stati condotti su diversi dissipatori AIO a marchio MSI, Corsair e Cooler Master e, come potete vedere dalla foto sottostante, il problema è molto chiaro.

Photo Credit: Wccftech

Per questo motivo, è molto probabile che tantissimi AIO pensati per i processori attuali di Intel potrebbero causare problemi con Alder Lake, ma solo in determinate circostanze. I produttori dovrebbero offrire kit di montaggio per LGA1700 per assicurare il supporto necessario affinché venga esercitata la pressione adeguata tra la piastra del sistema di raffreddamento ed il processore. Wccftech ha anche realizzato un pratico grafico che mostra la differenza effettiva in altezza tra LGA1200 e LGA1700.

Photo Credit: Igor's Lab

Il mese scorso vi abbiamo parlato anche dei presunti nuovi dissipatori stock scelti da Intel per Alder Lake. Intel ha sviluppato la serie Laminar tenendo in considerazione i feedback ricevuti dai suoi partner e clienti e dovrebbe offrire un design termico migliorato, oltre al supporto per il socket LGA1700. Per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.

