Ecco i prezzi di Intel Alder Lake: il Core i9-12900K costerà 669 dollari

Il famoso negozio americano Micro Center si è fatto sfuggire i prezzi dei futuri processori Intel Alder Lake, che debutteranno il prossimo 4 novembre. Lo shop ha erroneamente messo online una pagina, ora già rimossa, dove erano elencati prezzi e specifiche del Core i9-12900K e del Core i7-12700K.

L’Intel Core i9-12900K sarà venduto a 669 dollari, circa 130 dollari in più rispetto al listino del Core i9-11900K, mentre l’Intel Core i7-12700K potrà essere acquistato a 469 dollari. La pagina delle specifiche conferma le ultime indiscrezioni: il processore top di gamma offre una frequenza operativa di 3,2GHz che in boost raggiunge i 5,2GHz, una configurazione 16 core (8 Golden Cove ad alte prestazioni + 8 Gracemont ad alta efficienza) e 24 thread, 30MB di cache L3, supporto a RAM DDR4 e DDR5 dual-channel, standard PCIe 5.0 e un TDP di 125W, che però rischia di essere facilmente superato in certe situazioni.

Il Core i7-12700K invece mette a disposizione 12 core (8 Golden Cove + 4 Gracemont) e 20 thread, 25MB di cache L3, frequenze dai 3,6GHz ai 5,0GHz e, come il fratello maggiore, supporto a memorie DDR4 e DDR5 in dual channel e allo standard PCIe 5.0. Anche in questo caso il TDP dichiarato è di 125W.

Tutte le indiscrezioni emerse negli ultimi mesi saranno confermate o smentite il prossimo 27 ottobre, data in cui è dato praticamente per certo l’annuncio della gamma Alder Lake da parte di Intel. Oltre alle varie specifiche tecniche e novità, in quella sede scopriremo anche se i prezzi che Micro Center si è lasciata sfuggire saranno quelli reali oppure no; se dovesse essere questo il caso, la speranza ovviamente è che i listini ufficiali siano più bassi, non più alti come qualcuno sospetta e come hanno riportato indiscrezioni precedenti.