Gli USA bannano Kaspersky: niente più vendite o aggiornamenti nel Paese

Il Governo degli Stati Uniti ha annunciato il divieto di vendita dei prodotti e servizi di Kaspersky Lab nel Paese, definendo l'azienda russa un rischio per la sicurezza nazionale. La Segretaria al Commercio Gina Raimondo ha rivelato la misura durante una conferenza stampa, rilasciando questa dichiarazione:

La Russia ha dimostrato di avere la capacità - e più di questo, l'intento - di sfruttare aziende russi come Kaspersky per raccogliere e utilizzare a scopi maligni le informazioni personali degli americani

Lo stop entrerà in vigore il prossimo 20 luglio, giorno in cui sarà bloccata la vendita dei software Kaspersky negli USA ai nuovi clienti. Chi usa già i programmi si ritroverà invece senza aggiornamenti software e anti-malware dopo il 29 settembre e sarà, di conseguenza, costretto a scegliere un altro antivirus.

Secondo Raimondo Kaspersky, con sede a Mosca, è sostanzialmente sotto il controllo di Putin e con i suoi strumenti installati su numerosi computer americani, l'azienda potrebbe paradossalmente essere obbligata o forzata ad agire come un canale di accesso a quei sistemi per il Cremlino.

Kaspersky ritiene che gli USA abbiano preso una decisione basandosi sull'attuale clima geopolitico e su preoccupazioni teoriche.

Il governo degli Stati Uniti avrebbe inoltre scoperto che l'azienda ha utilizzato prodotti in grado di prelevare "preziose informazioni commerciali statunitensi, comprese di proprietà intellettuale", oltre a dati personali sensibili dei cittadini, che potrebbero essere stati consegnati al governo russo per un uso malevolo.

Il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio ha aggiunto AO Kaspersky Lab e OOO Kaspersky Group in Russia, e la sede di Kaspersky Labs del Regno Unito, alla sua lista di entità ritenute un rischio per la sicurezza nazionale. Ciò renderà molto difficile, se non impossibile, per gli americani fare affari legali con queste entità, così come con l'unità basata negli USA.

Kaspersky ovviamente non è d'accordo con la decisione, e ha rilasciato un comunicato ufficiale che vi riportiamo integralmente qui sotto: