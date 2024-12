Gli utenti smentiscono Microsoft: i PC Copilot+ non sono i più veloci

Microsoft ha lanciato i PC Copilot+ (che potete trovare su Amazon), definendoli "i PC Windows più veloci e intelligenti di sempre" in un breve video promozionale. Tuttavia, questa affermazione è stata smentita da una nota della community su X (ovvero quelle precisazioni che il social appone sotto ai post in seguito alle varie segnalazioni degli utenti) , che ha evidenziato le limitazioni di questi dispositivi basati su processori Snapdragon.

I PC Copilot+ utilizzano chip Arm, che offrono prestazioni inferiori rispetto ai processori Intel o AMD di fascia alta. Nonostante alcuni produttori prevedano che i PC Arm conquisteranno il 50% del mercato Windows entro 5 anni, attualmente rappresentano solo una piccola frazione delle vendite. Nel terzo trimestre del 2024, i laptop compatibili (inclusi quelli con chip Intel e AMD) costituivano meno del 10% delle spedizioni totali.

I PC Copilot+ offrono buone prestazioni e un'ottima autonomia in un design sottile ma al prezzo di numerosi compromessi.

I chip Arm si sono distinti per l'efficienza energetica, consentendo agli ultimi MacBook di Apple e ai PC Snapdragon di Qualcomm di offrire un'autonomia eccezionale. Tuttavia, Intel e AMD hanno colmato il divario, con recensioni che indicano prestazioni competitive in termini di durata della batteria.

Il principale svantaggio dei PC Copilot+ è la limitata compatibilità software dovuta all'architettura Arm. Molte applicazioni di produttività e giochi faticano a funzionare su questa piattaforma. Inoltre, alcune funzionalità AI promesse, come Windows Recall, non sono ancora disponibili per problemi di privacy e sicurezza.

Per chi cerca un laptop per attività di base e utilizza principalmente applicazioni web, un PC Copilot+ come il Surface Pro 2-in-1, potrebbe essere una valida opzione. Offre prestazioni adeguate e un'eccellente durata della batteria in un formato elegante e sottile.

Tuttavia, per quanto riguarda la potenza di calcolo e la compatibilità generale, i PC Copilot+ sono ancora superati dalle soluzioni basate su processori Intel e AMD. Gli utenti che necessitano di prestazioni elevate o di eseguire software specifici dovrebbero valutare attentamente le proprie esigenze prima di optare per un dispositivo Copilot+.

In conclusione, mentre Microsoft promuove i PC Copilot+ come all'avanguardia, la realtà è più sfumata. Questi dispositivi offrono vantaggi in termini di efficienza energetica e design, ma presentano ancora limitazioni significative in termini di potenza e compatibilità software rispetto ai PC tradizionali.