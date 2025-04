Un primo sguardo al nuovo Xbox Copilot di Microsoft

Microsoft sta muovendo passi significativi per integrare Copilot nell'esperienza Xbox. I dipendenti dell'azienda di Redmond stanno già testando una versione preliminare dell'assistente AI all'interno dell'app mobile Xbox, un'anteprima di ciò che presto potrebbe trasformare il modo in cui interagiamo con i videogiochi. Questa evoluzione si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti strategici per Microsoft, che vanno dalla riorganizzazione della distribuzione dei giochi su diverse piattaforme fino al rallentamento di alcuni progetti infrastrutturali.

La versione iniziale di Copilot for Gaming permette già di consultare i propri achievement recenti, ricevere consigli personalizzati basati sulla cronologia di gioco e persino installare titoli remotamente sulla propria console. L'interazione può avvenire sia tramite testo che comandi vocali, con la possibilità di scegliere tra varie personalità dell'assistente: energico, saggio, rilassato o eroico. Un approccio che rivela l'intenzione di Microsoft di rendere l'IA non solo funzionale ma anche personalizzabile secondo le preferenze dell'utente.

Le ambizioni dell'azienda non si fermano qui. Il futuro di Copilot for Gaming include l'integrazione della funzionalità Vision, che permetterebbe all'assistente di "vedere" ciò che il giocatore sta facendo su PC, offrendo consigli in tempo reale su titoli come Overwatch 2 o Minecraft. Gli Xbox Insider potranno presto testare queste funzionalità, anche se i tempi per l'implementazione sulle console restano ancora incerti.

L'integrazione con Battle.net rappresenta un'opportunità strategica per raggiungere milioni di giocatori PC già familiari con questa piattaforma.

Contemporaneamente, Microsoft sta ridisegnando la sua strategia di distribuzione digitale. Battle.net, storicamente il launcher esclusivo di Blizzard, sta rapidamente diventando un canale privilegiato per i titoli Xbox su PC. Avowed è già disponibile sulla piattaforma, mentre Sea of Thieves vi approderà il prossimo mese. La novità più rilevante è che questi titoli, pur non essendo produzioni Activision-Blizzard, saranno accessibili agli abbonati Game Pass direttamente attraverso Battle.net.

Questa apertura non si limita a due giochi isolati. Anche futuri titoli come Doom: The Dark Ages e The Outer Worlds 2 debutteranno su Battle.net al lancio, con pieno supporto per gli abbonati Game Pass. Gli utenti dovranno semplicemente collegare i loro account per accedere ai titoli, con download gestiti interamente dal client Battle.net senza passare dallo Store Microsoft.

Non sembra che Microsoft stia abbandonando completamente Microsoft Store e l'app Xbox per le installazioni Game Pass, ma questa mossa offre maggiore flessibilità agli utenti e apre nuove possibilità commerciali per l'azienda. Con milioni di utenti già attivi su Battle.net, questa strategia potrebbe rivelarsi efficace per promuovere PC Game Pass e i titoli Xbox Play Anywhere presso un pubblico più ampio.