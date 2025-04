Microsoft trasforma Copilot in un vero assistente personale

Le intelligenze artificiali stanno evolvendo in veri e propri compagni digitali, trasformando radicalmente il rapporto tra esseri umani e tecnologia. Microsoft sta ridefinendo il concetto stesso di intelligenza artificiale con il nuovo Copilot, un assistente AI che ambisce a diventare molto più di un semplice strumento: un vero e proprio compagno digitale, plasmato sulle caratteristiche uniche di ciascun utente. Un salto evolutivo che potrebbe rappresentare, nelle intenzioni dell'azienda di Redmond, la stessa rivoluzione che fu il personal computer negli anni '80, quando Bill Gates sognava "un PC su ogni scrivania e in ogni casa".

Ciò che distingue Copilot dalle precedenti generazioni di assistenti digitali è la sua capacità di memorizzare e imparare dalle interazioni con l'utente: se gli è permesso (bisognerà dare il consenso), l'assistente AI ricorda conversazioni passate, preferenze personali e dettagli della vita quotidiana: dal nome del cane di famiglia a quel progetto complesso al lavoro, fino alla routine di allenamento che stiamo cercando di mantenere. Una capacità che trasforma Copilot da strumento generico a compagno personalizzato.

"Comprendere l'utente nel contesto della sua vita e mostrarsi, secondo i suoi termini, nel modo giusto e al momento giusto" è l'obiettivo dichiarato da Mustafa Suleyman, dirigente Microsoft. Un rapporto con la tecnologia più ricco, dinamico e di supporto rispetto a qualsiasi software visto finora, che segna l'inizio di una nuova era nell'interazione uomo-macchina.

La personalizzazione si spinge fino alla possibilità di dare un aspetto visivo al proprio Copilot, plasmandolo secondo i propri desideri. Un'esperienza che va oltre la semplice utilità, ma abbraccia anche l'intrattenimento e la relazione emotiva con l'assistente digitale.

Naturalmente non ci sono solo nuove funzioni, Microsoft sta lavorando anche sui fondamentali: una personalità coinvolgente, straordinarie capacità di ricerca, schede di risposta personalizzate e podcast su misura. Ma ciò che distingue veramente questa visione è il concetto che "Copilot è più di un'AI, è tua". Ricorda non solo ciò che hai detto, ma chi sei, aiutandoti a rimanere organizzato, a pensare in modo chiaro e ad apprendere in modo più intuitivo.

La vera svolta arriva con la capacità di Copilot di agire concretamente per l'utente nel mondo reale. Con la funzione "Actions", l'assistente può completare attività vere e proprie come prenotare biglietti per eventi, prenotare un tavolo al ristorante o inviare un regalo a un amico. Un supporto che funzionerà con la maggior parte dei siti web, grazie a partnership con piattaforme come Booking.com, Expedia, OpenTable e numerosi altri servizi.

Altrettanto rivoluzionaria è l'integrazione della visione artificiale. Con "Vision on Mobile", Copilot può vedere ciò che vede l'utente, reagendo in tempo reale attraverso la fotocamera dello smartphone per creare una comprensione condivisa del mondo circostante. Dal migliorare la salute delle piante analizzandole visivamente, a fornire consigli di decorazione per l'ufficio, l'AI diventa capace di "vedere" e interagire con l'ambiente fisico.

Anche su Windows, la nuova app nativa permetterà di richiamare Copilot mentre si lavora su più applicazioni, schede del browser o file, con la capacità di leggere lo schermo e interagire con i contenuti visualizzati. Un aiuto per cercare informazioni, modificare impostazioni, organizzare file e collaborare a progetti senza dover passare da un'applicazione all'altra.

Studiato per semplificare la complessità quotidiana

L'evoluzione di Copilot include anche nuovi strumenti pensati per facilitare la gestione della complessità. "Pages" offre un modo per organizzare pensieri e contenuti sparsi in un'unica tela che Copilot gestisce, semplifica e trasforma dalla prima bozza alle revisioni finali.

La funzione "Podcasts" rappresenta un approccio innovativo al consumo di informazioni, generando contenuti audio personalizzati basati sugli interessi dell'utente. Che si tratti di analizzare opzioni per una vacanza, un acquisto importante, o approfondire un argomento specifico, Copilot può trasformare queste ricerche in un podcast interattivo con cui è possibile continuare a conversare durante l'ascolto.

Con "Shopping", l'assistente si trasforma in un personal shopper che fa ricerche, costruisce confronti e offre consigli, segnalando riduzioni di prezzo e permettendo di acquistare direttamente dall'app. Mentre con "Deep Research", gli utenti possono condurre ricerche complesse in modo più efficiente, facendo risparmiare ore rispetto ai metodi tradizionali grazie alla capacità di Copilot di trovare, analizzare e combinare informazioni da fonti online o da grandi quantità di documenti e immagini.

Infine, "Copilot Search" in Bing unisce la ricerca tradizionale a quella generativa, verificando le informazioni su più siti per fornire risposte dettagliate e complete, complete di fonti citate e suggerimenti per ulteriori approfondimenti.

Microsoft assicura che, nonostante queste potenti funzionalità, l'utente rimane sempre al comando: "Tu mantieni il controllo, tu sei il pilota, tu prendi le decisioni e stabilisci i confini." Una promessa fondamentale in un'epoca in cui la tecnologia diventa sempre più integrata nelle nostre vite quotidiane.