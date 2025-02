Router con VPN client & server a -20%: ecco di quale modello si tratta

Amazon ha appena lanciato una promozione interessante per gli appassionati di networking e privacy. Il router GL.iNet GL-X750 (Spitz), noto per le sue funzionalità avanzate e il supporto per VPN, è disponibile con uno sconto del 20%, portando il prezzo a soli 122,40€. Questo modello si distingue per la sua versatilità, che unisce prestazioni, supporto per reti 4G e connessioni sicure tramite VPN, il tutto in un unico prodotto compatto.

GL.iNet GL-X750 (Spitz), chi dovrebbe acquistarlo?

Il GL.iNet GL-X750 (Spitz) è un router VPN 4G LTE basato su OpenWrt, che si rivolge principalmente a professionisti IT, appassionati di reti e utenti alla ricerca di una soluzione versatile per le loro esigenze di connettività. Grazie alle sue funzionalità avanzate come il supporto fino a 128GB per schede MicroSD, il dual-band Wi-Fi AC750 e la possibilità di funzionare sia come client che server VPN, il GL.iNet GL-X750 (Spitz) è adatto per coloro che necessitano di una connessione sicura e affidabile sia in ambienti domestici che professionali.

La personalizzazione e la configurabilità offerta da OpenWrt lo rende inoltre ideale per chi vuole avere il pieno controllo sulla propria rete. Questo modello è anche un'ottima scelta per chi si occupa di soluzioni IoT, grazie alla sua capacità di agire come gateway IoT. Con l'installazione di moduli specifici, come l’EP06-E incluso, il GL.iNet GL-X750 (Spitz) si presta ad applicazioni che richiedono connessioni cellulari robuste e affidabili.

Chi lavora con progetti di automazione domestica, monitoraggio remoto o qualunque applicazione che necessiti di una connessione a Internet stabile e versatile senza le limitazioni di una connessione cablata, troverà in questo router un alleato affidabile. La presenza di funzionalità VPN lo rende inoltre ideale per chi necessita di mantenere alti livelli di sicurezza e privacy nelle proprie comunicazioni via Internet.

