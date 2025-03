GMKTec lancia il primo mini-PC con Ryzen AI Max+ 395

La società cinese GMKTec ha presentato un mini PC incredibile, l’EVO-X2, durante l’AMD Greater China Channel Summit. Questo dispositivo si distingue come il primo mini PC al mondo equipaggiato con la potente CPU AMD Ryzen AI Max+ 395, abbinata a una dotazione tecnica di alto livello. Gli appassionati di tecnologia hanno tutte le ragioni per attendere con entusiasmo questo straordinario mini PC, viste le prestazioni impressionanti dimostrate nei test di calcolo avanzato.

Un piccolo gigante dalla Cina: l’innovativo EVO-X2

GMKTec ha svelato le prime informazioni sull’EVO-X2 durante un evento AMD in Cina, a cui hanno partecipato il CEO Lisa Su e il SVP & GM Jack Huynh. Grande attenzione è stata riservata al processore AMD Ryzen AI Max+ 395, vero e proprio cuore pulsante di questo elegante mini PC. Sebbene l’elenco completo delle specifiche tecniche non sia ancora disponibile, si sa che l’EVO-X2 offre prestazioni superiori di oltre tre volte rispetto a una GPU desktop RTX 508, secondo i test DeepSeek R1. Ma le sorprese non finiscono qui.

Il cuore dell’EVO-X2: AMD Strix Halo APU

Questo compatto dispositivo integra un’APU AMD Strix Halo con una CPU Zen 5 dotata di 16 core e 32 thread (due CCD), in grado di raggiungere una frequenza massima di 5,1 GHz. La CPU è affiancata da una potente iGPU, la RDNA 3.5 Radeon 806S con 40 unità di calcolo. A completare il tutto, troviamo una NPU XDNA2 capace di 50 TOPS e una cache da ben 80 MB. L’utente potrà scegliere la quantità di RAM necessaria al momento dell’acquisto, fino a un massimo di 128 GB di LPDDR5X-8533 a 256 bit.

Mini PC con ambizioni da desktop

Dall’analisi delle immagini disponibili, l’EVO-X2 si presenta con dimensioni piuttosto generose per un mini PC. Le descrizioni del produttore indicano una misura di 5 x 4,5 pollici,il design è moderno ed elegante, con un’ampia gamma di porte e connessioni. Sul pannello frontale si trova un pulsante di accensione, un lettore di schede SD, una porta Thunderbolt di tipo C, due porte USB di tipo A e un jack per cuffie. Sul retro, invece, sono presenti tre ulteriori porte USB di tipo A, un’altra Thunderbolt, uscite video HDMI e DisplayPort, una porta di rete RJ45, un secondo jack per cuffie e un ingresso di alimentazione a barilotto.

Forti aspettative per l’EVO-X2

In molti attendono con impazienza il debutto delle nuove APU Strix Halo di AMD e GMKTec ha saputo anticipare i tempi presentando l’EVO-X2. Se riuscirà a lanciare il prodotto prima dei concorrenti, come l’HP Z2 Mini G1a e il Framework Desktop, e con un prezzo competitivo, GMKTec potrebbe ottenere un notevole successo. Inoltre, sembra che la società stia preparando un’edizione speciale dell’EVO-X2 autografato dalla CEO di AMD, Lisa Su.

Asus aveva pianificato il lancio del suo ROG Flow Z13 a febbraio, ma il dispositivo sembra ancora bloccato nella fase di pre-ordine, con le poche copie disponibili nelle mani di recensori e content-creator. I computer Framework Desktop con chip Ryzen AI Max dovrebbero arrivare solo nel terzo trimestre dell’anno, mentre l’HP Z2 Mini G1a è atteso per la primavera.

Al momento non sono ancora disponibili dettagli ufficiali sulla data di rilascio dell’EVO-X2 di GMKTec. Non resta che attendere ulteriori informazioni su questo piccolo gigante della tecnologia.