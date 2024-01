Google Chrome, arriva l'IA generativa con l'ultimo aggiornamento

Chrome sta introducendo tre nuove funzionalità sperimentali di intelligenza artificiale generativa per gli utenti desktop. La società ha annunciato in un post sul blog che queste funzionalità saranno inizialmente disponibili per gli utenti Chrome negli Stati Uniti e verranno estese a Chrome per Mac e PC Windows nei prossimi giorni.

La prima funzione è il nuovo Tab Organizer, Chrome suggerirà e creerà automaticamente gruppi di schede in base alle schede aperte, eliminando la necessità di farlo manualmente. Per utilizzare questa funzionalità, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda e selezionare "Organizza schede simili" o fare clic sulla freccia del menu a discesa a sinistra delle schede. Chrome suggerirà anche nomi ed emoji per facilitare l'individuazione e l'organizzazione di questi nuovi gruppi di schede.

Gli utenti di Chrome potranno creare i propri temi utilizzando l'intelligenza artificiale. Questa funzione si basa sullo stesso modello di diffusione testo-immagine che alimenta la funzione sfondi AI generativi di Google sui dispositivi Pixel 8. Gli utenti possono generare temi personalizzati per Chrome in base a soggetto, umore, stile visivo e colore, sfruttando l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Per utilizzare questa funzione, gli utenti possono andare al pannello laterale "Personalizza Chrome", fare clic su "Cambia tema" e selezionare "Crea con AI".

Nella prossima versione di Chrome, Google introdurrà una funzionalità AI progettata per aiutare gli utenti a scrivere in modo più efficiente sul web. Questo strumento chiamato "Aiutami a scrivere" sarà utile per scrivere recensioni nei vostri shop online preferiti, risposte amichevoli o richieste formali. Per utilizzare questa funzione, gli utenti possono fare clic con il pulsante destro del mouse su una casella di testo o su un campo su qualsiasi sito visitato in Chrome e selezionare "Aiutami a scrivere". L'intelligenza artificiale di Google interverrà per assistere nel processo di scrittura dopo aver digitato alcune parole.

Queste nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa sono ora disponibili con il rilascio di Chrome (M121). Gli utenti possono abilitarle accedendo a Chrome, selezionando "Impostazioni" e visitando la pagina "AI sperimentale".