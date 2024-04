Google, i promemoria di Keep arrivano finalmente su Tasks

Google ha annunciato un aggiornamento di grande rilevanza che interesserà molti utenti: le note scritte con Google Keep saranno presto integrate su Tasks. Questa modifica tanto attesa aprirà alla possibilità di visualizzare, modificare e completare i promemoria di Keep attraverso Tasks, Calendar e Assistant nel corso del prossimo anno. L'obiettivo è quello di fare di Tasks il nucleo centrale per la gestione di tutte le attività e i promemoria, facilitando in maniera significativa l'organizzazione degli impegni quotidiani.

La mossa di Google segue le indicazioni già fornite precedentemente in merito agli aggiornamenti dell'app Keep, promuovendo una sinergia sempre maggiore tra i diversi strumenti di produttività offerti dall'azienda.

Nonostante Tasks non supporti i promemoria basati sulla posizione, a differenza di Keep, Google assicura che sarà comunque possibile inserire promemoria basati su tempo e localizzazione in qualsiasi nota. Questo conferma la volontà di mantenere flessibile l'uso dei promemoria, anche in vista di un loro utilizzo all'interno di Tasks.

Nel corso dell'ultimo anno, Google ha investito notevoli risorse per rendere l'applicazione Tasks un strumento sempre più efficace e apprezzato. Questo sforzo ha compreso l'inclusione dei promemoria provenienti da Assistant e Calendar a partire da marzo 2023, delineando un percorso di miglioramento continuo che l'integrazione con Keep andrà solo a consolidare.

La decisione di centralizzare la gestione dei promemoria e delle attività in Tasks è un passo che riflette la tendenza attuale del settore a favore di una maggiore integrazione tra servizi diversi. L'obiettivo è quello di offrire un'esperienza utente più coesa e funzionale, in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze di organizzazione e produttività personali.

Insomma, se siete abituati a usare la suite Google, finalmente non dovrete più affidarvi a software di terze parti per note e promemoria, in quanto tutte le applicazioni (alcune prima, altre in un secondo momento) saranno collegate a Tasks.