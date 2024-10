Google ottimizza il sovraccarico di memoria di Chrome

Google ha annunciato il roll-out di un aggiornamento per Chrome che introduce nuove funzionalità per la gestione della memoria, volte a migliorare il controllo delle schede aperte. L'aggiornamento include "Performance issue alerts" e modifiche alla modalità "Memory Saver" esistente, che già ottimizza le risorse delle schede inattive in background.

Le nuove funzionalità mirano a rendere la navigazione più fluida e a ridurre il consumo di risorse del browser. Gli avvisi di prestazioni vengono attivati quando lo strumento di rilevamento delle prestazioni individua una scheda che utilizza più risorse del dovuto. Una notifica appare accanto all'immagine dell'account nella barra degli strumenti di Chrome, con un'icona simile a un tachimetro.

Google ha aggiornato Memory Saver, la funzione introdotta nel 2022 atta a ottimizzare le risorse delle schede inattive.

Cliccando sull'icona, viene visualizzato un elenco delle schede problematiche con le opzioni "Ignora" o "Risolvi ora". Questa funzione permette agli utenti di identificare e gestire rapidamente le schede che rallentano il sistema.

Memory Saver ora offre tre modalità: Standard, Bilanciata e Avanzata. La modalità Standard interpreta le esigenze del sistema e gestisce le schede automaticamente, la Bilanciata opera in base alle necessità del sistema e alle abitudini di navigazione, mentre l'Avanzata disattiva le schede più rapidamente dopo l'interruzione dell'uso.

Per accedere alle nuove impostazioni, gli utenti possono cliccare sul menu a tre punti nell'angolo superiore destro di Chrome, selezionare "Impostazioni" e cliccare successivamente sulla scheda "Prestazioni" a sinistra. Qui troveranno il nuovo toggle per attivare "Performance issue alerts" e le opzioni aggiornate di Memory Saver nella sezione "Memoria" che si trova in basso nella stessa sezione.

Queste nuove funzionalità rappresentano un importante passo in avanti nella gestione delle risorse del browser, offrendo agli utenti un maggiore controllo sulle prestazioni di Chrome e contribuendo a migliorare l'esperienza di navigazione complessiva, riducendo drasticamente il consumo di memoria.