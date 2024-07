GPT-4o mini: il nuovo modello è ancora più veloce ed economico

OpenAI ha ufficializzato GPT-4o mini, ultimo modello di intelligenza artificiale di dimensioni ridotte. È più economico e veloce rispetto agli attuali modelli AI dell'azienda ed è già disponibile, sia per gli sviluppatori che attraverso l'app web e mobile ChatGPT per tutti gli utenti.

Secondo OpenAI, GPT-4o mini supera i principali modelli IA di piccole dimensioni in compiti di ragionamento che coinvolgono testo e visione. I modelli più piccoli stanno acquisendo sempre maggior popolarità tra gli sviluppatori, grazie alla loro velocità ed efficienza in termini di costi rispetto ai modelli più grandi e a una maggior precisione rispetto al passato.

123RF / rokastenys

GPT-4o mini sostituirà GPT-3.5 Turbo come il modello più piccolo offerto da OpenAI. L'azienda afferma che il suo nuovo modello AI ottiene un punteggio dell'82% su MMLU, un benchmark per misurare il ragionamento, rispetto al 79% di Gemini 1.5 Flash e al 75% di Claude 3 Haiku, secondo i dati di Artificial Analysis.

Caratteristiche e vantaggi di GPT-4o mini

OpenAI sottolinea che GPT-4o mini è significativamente più economico da eseguire rispetto ai suoi precedenti modelli di punta, e oltre il 60% più economico di GPT-3.5 Turbo. Attualmente, GPT-4o mini supporta testo e visione nell'API, e OpenAI afferma che il modello supporterà funzionalità video e audio in futuro.

Per gli sviluppatori che utilizzano l'API di OpenAI, GPT-4o mini ha un prezzo di 15 centesimi per milione di token di input e 60 centesimi per milione di token di output. Il modello ha una finestra di contesto di 128.000 token, circa la lunghezza di un libro, e un limite di conoscenza a ottobre 2023.

Sebbene OpenAI non abbia rivelato le dimensioni esatte di GPT-4o mini, ha affermato che è approssimativamente nella stessa fascia di altri modelli AI di piccole dimensioni, come Llama 3 8b, Claude Haiku e Gemini 1.5 Flash. Tuttavia, l'azienda sostiene che sia più veloce, efficiente in termini di costi e intelligente rispetto a questi modelli leader del settore.

Prima del lancio, OpenAI ha testato GPT-4o mini sull'arena chatbot LMSYS.org per valutarne la competitività, confermando le sue prestazioni superiori in vari compiti di ragionamento e elaborazione del linguaggio naturale.