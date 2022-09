Una delle utility più utilizzate dagli appassionati di hardware è sicuramente GPU-Z, la quale, ormai da anni, permette di ricavare tutte le specifiche e i valori registrati dai vari sensori delle schede video installate nel proprio sistema. Di conseguenza, è un programma molto usato dai cosiddetti “leaker” per mostrare le caratteristiche delle GPU ancora in pre-produzione e che vengono fornite solitamente in anticipo a partner selezionati per effettuare dei test.

A quanto pare, quest’ultima pratica deve aver catturato l’attenzione di NVIDIA, la quale ha richiesto agli sviluppatori di GPU-Z di bloccare la memorizzazione delle informazioni e dei BIOS inerenti agli engineering sample nel database di TechPowerUp. Tuttavia, questo non impedirà di effettuare degli screenshot, ma almeno dovrebbe limitare in qualche modo la fuga di notizie.

Di seguito trovate il changelog della versione 2.48 di GPU-Z: