Avatar di Ospite Pwn_Pro #165 0
0
ma scusa, uno che ti ruba miliardi e poi vuoi assumere? boh
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SQL Sword #382 0
0
Mitnick almeno aveva fatto cose meno pesanti... questo ha rubato criptovalute per miliardi, non so se è proprio lo stesso
Questo commento è stato nascosto automaticamente.