Hide.me VPN - Recensione

Nel vasto panorama dei servizi VPN attualmente disponibili sul mercato, Hide.me VPN si distingue per un mix ben bilanciato di velocità, privacy e funzioni avanzate, offrendo una soluzione versatile adatta tanto agli utenti occasionali quanto agli appassionati più esperti. Nato oltre un decennio fa e con sede in Malesia, il provider ha costruito nel tempo una solida reputazione grazie a un’impostazione trasparente, una politica no-log rigorosa e un’infrastruttura tecnica che vanta più di 2.000 server in oltre 75 località nel mondo. La combinazione tra protocolli di ultima generazione, come WireGuard, e funzionalità di nicchia pensate per chi cerca una protezione avanzata rende Hide.me una VPN completa, capace di soddisfare esigenze molto diverse tra loro.

A rendere ancora più interessante questa soluzione c’è la possibilità di accedere a un piano gratuito realmente utilizzabile, privo di limiti di velocità e compatibile con il traffico P2P. In un contesto dove molte VPN gratuite impongono restrizioni severe o tracciano i dati degli utenti, Hide.me riesce a distinguersi offrendo un’esperienza d’uso affidabile e coerente con i principi fondamentali di privacy online. Sebbene non manchino alcuni limiti, come il numero ridotto di server disponibili nella versione free o l’assenza di un audit indipendente, le performance generali e la ricchezza di impostazioni avanzate lo rendono uno dei servizi VPN più interessanti da prendere in considerazione nel 2025.

Hide.me: piani e prezzi

I piani tariffari di Hide.me VPN si articolano su tre diverse soluzioni, pensate per rispondere alle esigenze di utenti con differenti disponibilità economiche e livelli di utilizzo. Il piano mensile ha un prezzo di 9,99€, mentre quello annuale scende a 6,66€ al mese. L’opzione più conveniente è quella biennale, che permette di usufruire del servizio a soli 2,69€ al mese e include anche due mesi gratuiti e 2 TB di archiviazione cloud crittografata.

Pur non essendo tra i provider più economici, Hide.me giustifica il costo con una dotazione tecnica di alto livello. Tutti i piani a pagamento supportano fino a 10 dispositivi simultanei e includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, senza limiti di traffico. Tra i metodi di pagamento accettati troviamo carte di credito, PayPal e criptovalute, un vantaggio per chi cerca anonimato anche in fase d'acquisto.

Hide.me VPN offre una delle migliori VPN gratuite sicure attualmente disponibili. A differenza di altri servizi che limitano le prestazioni o inseriscono pubblicità invasive, qui troviamo una soluzione concreta, perfetta per utenti che necessitano di una VPN occasionale ma sicura. Il piano gratuito non impone limiti di velocità e supporta il traffico P2P, rendendolo ideale anche per attività come il torrenting.

Naturalmente, esistono delle restrizioni: il traffico è limitato a 10 GB al mese, le località disponibili sono solo cinque e si può collegare un solo dispositivo alla volta. Inoltre, il rinnovo deve essere effettuato manualmente ogni mese. Tuttavia, considerando che molte VPN a pagamento impongono limiti più severi, si tratta comunque di una proposta estremamente competitiva.

Hide.me: privacy e audit indipendenti

Uno degli aspetti più importanti di qualsiasi VPN è la gestione della privacy. Hide.me VPN dichiara di rispettare una rigida politica no-log, e afferma di non conservare alcun dato che possa identificare gli utenti o tracciare la loro attività online. Questa posizione è chiaramente espressa nei Termini di servizio, dove si ribadisce il rispetto per la riservatezza.

Nel 2024, Hide.me ha commissionato un audit indipendente a cura di Securitum, che ha confermato l'assenza di log delle attività degli utenti, inclusi dati relativi a traffico, DNS e connessioni. Inoltre, ha superato anche la valutazione MASA (Mobile Application Security Assessment) promossa da OWASP, ottenendo il badge “Independent Security Review” su Google Play Store. Questi risultati confermano la credibilità delle affermazioni dell’azienda e pongono Hide.me tra i provider più trasparenti del settore. È quindi una VPN senza log auditata, ideale per chi cerca la massima riservatezza.

Hide.me: prestazioni, protocolli e funzionalità

Le prestazioni di Hide.me sono risultate ottime nei test con WireGuard, raggiungendo picchi di oltre 400 Mbps in download. Anche IKEv2 ha restituito risultati solidi, mentre OpenVPN ha evidenziato qualche calo di performance, probabilmente dovuto a specifiche condizioni di rete. I test effettuati su piattaforme come IPLeak e DNSLeakTest hanno confermato l’assenza di perdite IP, DNS e IPv6, garantendo una navigazione sicura e coerente con il server selezionato.

Il servizio supporta una gamma estesa di protocolli VPN, tra cui WireGuard, considerato il più performante nel 2025. È disponibile per tutti i principali sistemi operativi, compresi router e smart TV, e include funzioni avanzate come Split Tunneling, Port Forwarding e protezione contro i leak DNS. Le prestazioni restano elevate anche durante lo streaming in HD e l'uso di servizi peer-to-peer.

Hide.me si rivolge anche a un pubblico tecnico, offrendo strumenti di personalizzazione di alto livello. La funzione MultiHop consente di rimbalzare la connessione su due server diversi, migliorando notevolmente l'anonimato. Il Kill Switch è personalizzabile per singola app, mentre il Split Tunneling permette di escludere alcune applicazioni dal traffico VPN.

Tra le novità più rilevanti, troviamo anche StealthGuard, che consente di bloccare automaticamente l'accesso a Internet quando la VPN non è attiva, garantendo una protezione totale contro le connessioni accidentali. Inoltre, la tecnologia Bolt, sviluppata internamente, accelera la connessione su TCP riducendo la latenza e migliorando la stabilità.

Hide.me: streaming e accesso a contenuti geobloccati

Hide.me è anche una delle migliori VPN per lo streaming nel 2025. I test hanno confermato la possibilità di accedere con successo a Netflix USA, BBC iPlayer e Disney+, grazie a server dedicati. Tuttavia, Amazon Prime Video non è stato sbloccato, limite che potrebbe pesare per chi cerca una copertura completa delle piattaforme internazionali. È inoltre importante notare che lo sblocco dei contenuti in streaming è disponibile solo con i piani a pagamento.

Nel campo del file sharing, Hide.me si comporta in modo eccellente. Il supporto al P2P è presente su quasi tutti i server, con performance elevate e connessioni stabili, ideali per chi cerca le migliori VPN per P2P.

Hide.me: applicazioni e assistenza clienti

Hide.me è disponibile su Windows, macOS, Android, iOS, Linux, oltre che su router, smart TV e console. L’interfaccia dell’app per Windows è semplice e funzionale, con informazioni dettagliate su ping e indirizzo IP. L’utente può scegliere il server manualmente o connettersi automaticamente a quello più veloce.

Le app mobili, in particolare su Android, offrono un ampio ventaglio di impostazioni: è possibile selezionare il protocollo, impostare DNS personalizzati, attivare il kill switch, e gestire la connessione automatica alle reti Wi-Fi non sicure. Anche su iOS è disponibile una buona personalizzazione, inclusa la gestione avanzata della privacy.

Il supporto tecnico di Hide.me è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat live e sistema di ticket. Durante le nostre prove, abbiamo riscontrato tempi di risposta rapidi e operatori competenti, in grado di fornire soluzioni sia per problemi tecnici che per dubbi legati alla configurazione.

La sezione FAQ del sito è ben strutturata, con guide pratiche e articoli che coprono la maggior parte dei problemi più comuni. Anche i tutorial per la configurazione manuale sono dettagliati e facilmente comprensibili.

Conclusioni: vale la pena abbonarsi a Hide.me?

Hide.me VPN si è confermata come una scelta solida per chi cerca una VPN affidabile, sicura e ricca di funzionalità avanzate. Grazie a una politica no-log verificata da audit indipendenti, prestazioni elevate con il protocollo WireGuard e una vasta compatibilità con dispositivi, Hide.me soddisfa le esigenze sia degli utenti occasionali che degli esperti.

Il piano gratuito rappresenta un'ottima opportunità per testare il servizio, mentre i piani a pagamento offrono funzionalità complete per un'esperienza di navigazione sicura e senza restrizioni. Le funzioni avanzate come MultiHop, Bolt, StealthGuard e Split Tunneling completano un’offerta davvero competitiva.

